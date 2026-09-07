Caso Nexus: supuesto secretario de Sebastián Marset y procesado por narcotráfico va a prisión

El investigado por supuesto narcotráfico Dionisio Manuel Cáceres Cabrera (38), alias Chiqui, deberá cumplir prisión preventiva en el marco de su proceso por el caso Nexus, así lo dispuso el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos del Segundo Turno, Rodrigo Estigarribia, quien interina a su colega Osmar Legal.

En la investigación denominada Nexus, Dionisio Cáceres es considerado como secretario y principal operador logístico del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, alias Omelet, y está imputado por los hechos de tráfico internacional de drogas (art. 21), asociación criminal (art. 42) y comercialización de estupefacientes (art. 44) por la Ley N° 1.340/88 y sus modificatorias.

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De hecho la imputación contra Cáceres la había presentado la fiscala de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Ingrid Cubilla, el pasado 17 de febrero de 2026. Entonces, Cáceres se encontraba prófugo y había sido declarado en rebeldía.

En este contexto, el magistrado Rodrigo Estigarribia extinguió el estado de rebeldía de Cáceres, luego de que fuera detenido en un procedimiento llevado a cabo en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera, en el departamento de Cordillera, por parte de agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía, encabezados por la fiscala Cubilla.

Secretario de Sebastián Marset, con peligro de fuga y pena elevada

Al momento de sustanciarse la audiencia de imposición de medidas, este lunes a la mañana, el abogado David González, quien ejerce la defensa de Dionisio Cáceres Cabrera, solicitó el arresto domiciliario para su cliente con el uso de tobillera, ofreciendo la fianza real del inmueble del distrito de Emboscada, con un valor de G. 286.000.000.

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Sin embargo, el magistrado analizó las circunstancias del caso y consideró razonable la aplicación de la prisión preventiva, principalmente porque Dionisio Cáceres Cabrera está procesado por tres hechos punibles -tráfico internacional de drogas, asociación criminal y comercialización de estupefacientes-, que un concurso de ilícitos la expectativa de pena podría superar los 15 años de cárcel ante una virtual condena.

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Esa misma situación es la que alimenta la alta posibilidad del peligro de fuga del ahora procesado. “Es categórico que se podría consumar la fuga del mismo del país, en el supuesto que obtenga medidas alternativas, en consideración a la pena que podría ser adoptada al término del presente procedimiento (15 años)”.

A todo ello, el juez sumó el peligro de obstrucción pues “de quedar en libertad se agrava la oportunidad de ocultar, suprimir o falsificar documentaciones que atañen a esta estructura criminal y que pueden ser de relevancia para la investigación” y también, en un contexto de libertad, “tendrá oportunidad de ejercer control, presión, chantaje o extorsión sobre los testigos del caso”.

Ex mano derecha de Sebastián Marset reavivó estructura narcotraficante, según Fiscalía

El enjuiciado en el caso A Ultranza y, ahora procesado en el caso Nexus, Alexis Vidal González Zárate, según datos recogidos en la investigación fiscal de Ingrid Cubilla, ocupaba el más alto rango jerárquico dentro de la organización de Sebastián Marset.

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Para la Fiscalía, Alexis González ejerció funciones de dirección, coordinación y control sobre las actividades desplegadas por los demás integrantes. En ese sentido, era quien se encargaba de negociar la adquisición de sustancias estupefacientes con distintos proveedores, algunos conocidos y otros a quien conoció estando privado de libertad.

A su vez, Alexis González tuvo la colaboración y participación activa del Luis Molinas, quien es además su compadre, y por ende; hombre de confianza. El mismo habría sido el encargado de la comercialización de las sustancias obtenidas por la organización.

Como hombre de confianza de González, Molinas era el encargado de recibir las sumas de dinero producto de la venta ilícita. También acompañaba a otros miembros de la red a reuniones con integrantes de otras facciones criminales, además de participar en el financiamiento de operaciones logísticas para la presunta preparación de sitios a ser utilizados como pistas para el descenso de aeronaves.

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Ex secretario de Marset intermediaba en compra de drogas, según la Fiscalía

Por su parte, fue identificado como presunto operador logístico Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, quien era el encargado de negociar la compra de drogas, además de coordinar las operaciones logísticas de recepción y transporte de las mismas, con el apoyo de otros grupos delictivos y la venta de la mercadería ilícita. Para la fiscalía, es un “intermediario” entre quienes operan desde la cárcel y quienes operan en libertad.

La mujer, Cindy Peralta, pareja sentimental de Dionisio Cáceres, se encargaba de administrar un establecimiento comercial denominado “Baratote Modas”, el cual sería utilizado para legalizar el dinero producto de las actividades ilícitas.

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También el hermano de Dionisio fue identificado como presunto colaborador, Álvaro Enrique Cáceres Cabrera. El mismo, supuestamente se encargaba de administrar dos establecimientos comerciales pertenecientes a los hermanos, “Ferretería Santa Lucia Renacer” y “ER electrónica Renacer”, que a su vez servían de canal para introducir el dinero ilícito al sistema legal.

En cuanto al exaquero Víctor Centurión, según la hipótesis fiscal, era el encargado de conseguir los medios de transportes para movilizar las cargas de cocaína, como aeronaves, combustible de aviación y repuestos para el mantenimiento de estos vehículos aéreos, mediante vínculos que tendría con personas de esas áreas.

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La Fiscalía también apunta a que, Centurión utilizó su carrera futbolística para entablar relacionamiento con integrantes de otros grupos criminales, y así negociar la compra y venta de sustancias ilícitas, al igual que el uso de esquemas de movimiento de divisas a nivel internacional para concretar el pago de cargamentos de la presunta droga.

En tanto que Julián Franco, privado de libertad, cumpliría el rol como intermediario con proveedores de la cocaína, gestionando y concretando negociaciones para la compra, obteniendo réditos económicos por las operaciones cerradas y, a su vez, adquiriendo cantidades menores para su propia comercialización inmediata en el marco de su encierro.