Exfisicoculturista condenada a 7 años de cárcel por comercialización de drogas en Villarrica

Un Tribunal de Sentencia condenó a Tatiana Elizabeth Gómez Hanzon a siete años de pena privativa de libertad y a César Gabriel Benítez Noguera a ocho años, tras concluir el juicio oral por la causa relacionada con la comercialización de sustancias estupefacientes en Villarrica.

La fiscal de la Unidad Penal Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, Lucía Franco, explicó que el Ministerio Público logró demostrar la participación de ambos acusados mediante los elementos incorporados durante el proceso judicial.

Según la representante fiscal, Tatiana Hanzon había declarado que desconocía la existencia de las sustancias halladas durante los procedimientos. Sin embargo, sostuvo que las pruebas producidas durante el juicio permitieron desvirtuar esa versión.

“Se ha comprobado que la misma tenía conocimiento y activa participación en los hechos”, manifestó Franco al referirse a la hoy condenada.

La fiscal señaló que entre los elementos considerados se encontraban las sustancias estupefacientes incautadas, que ya estaban fraccionadas, además de otros indicios y testimonios incorporados tanto por el Ministerio Público como por la defensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Todos los primeros elementos que también dieron origen a este proceso, como ser las sustancias que fueron halladas ya en forma fraccionada, también otros elementos que dieron esa certeza necesaria para la condena de los acusados”, explicó.

Lea más: Desbaratan importante estructura de microtráfico en Guairá: el motivo del curioso nombre del operativo

Por otro lado, los otros tres detenidos durante la operación Relaed-Guairá ya fueron condenados en procesos judiciales tramitados por separado. Los hermanos César Javier y Luis Antonio Argüello Ramírez recibieron una pena de 10 años de prisión cada uno por tenencia y comercialización de drogas, en una sentencia dictada el 3 de octubre de 2025. Asimismo, dos semanas después, Saúl Benítez Noguera, hermano de César Gabriel Benítez, fue condenado a siete años de prisión.

Incautaron cocaína y crack durante los allanamientos

El caso se inició en agosto de 2024, cuando la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en conjunto con el Ministerio Público, ejecutó una serie de allanamientos en distintos puntos de Villarrica, en el marco de la operación denominada Relaed-Guairá.

Durante los procedimientos fueron incautados aproximadamente 1,57 kilogramos de cocaína y 521 gramos de crack, sustancias que, según los datos difundidos por el Ministerio Público, equivalían a más de 1.000 dosis de cocaína y más de 3.600 dosis de crack.

Lea más: Rachid dice que fiscales quisieron hacer “un circo” de la causa por supuesta filtración en Senad

La droga incautada fue valuada en aproximadamente G. 53 millones para la cocaína y G. 18 millones para el crack. Además, los intervinientes decomisaron un automóvil, joyas, dinero en efectivo y balanzas de precisión.

Los allanamientos se realizaron en los barrios Centro, San Miguel, Santa Lucía y Rincón de Villarrica. En aquella oportunidad, cinco personas fueron detenidas, entre ellas Tatiana Hanzon y César Benítez Noguera.

Condena diferenciada para los acusados

La fiscal Lucía Franco explicó por qué ambos acusados recibieron condenas diferentes. César Gabriel Benítez Noguera fue sentenciado a ocho años de prisión, mientras que Tatiana Gómez Hanzon recibió una pena de siete años.

Sobre el motivo de la diferencia en las penas, la representante del Ministerio Público indicó que el Tribunal de Sentencia consideró que la reprochabilidad de Benítez Noguera era mayor.

“El tribunal consideró que la reprochabilidad de él era mayor y los fundamentos in extenso vamos a estar teniendo una vez que salga la sentencia”, señaló Franco.

La fiscal aclaró que la lectura completa de la resolución judicial se realizará en los próximos días, momento en que se conocerán los fundamentos detallados utilizados por el tribunal para establecer las penas impuestas a cada uno.

Denuncias anónimas y canales de comunicación

Franco también explicó que la investigación se inició a partir de denuncias anónimas, una modalidad que, según señaló, es habitual en causas relacionadas con la comercialización de drogas.

La fiscal destacó que las personas que tengan conocimiento de actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes pueden comunicar la información al Ministerio Público y solicitar que sus datos sean mantenidos en reserva.

Las denuncias pueden presentarse en la mesa de entrada del Ministerio Público, directamente ante la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico o en las comisarías de la Policía Nacional. Asimismo, mencionó que la ciudadanía puede recurrir a los canales de comunicación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), incluidos sus medios telefónicos y su página oficial.