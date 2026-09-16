Rachid dice que fiscales quisieron hacer “un circo” de la causa por supuesta filtración en Senad

Los agentes de la Senad Hugo Derlis Baptista, director general Antidrogas; Christian Porfirio Amarilla, director de Inteligencia; Aldo Osmar Pintos, comandante de Fuerzas Especiales, y la agente especial de inteligencia Alicia Marlene Vázquez fueron imputados en la causa que investiga supuestas filtraciones que habrían permitido que el presunto narcotraficante brasileño Ronaldo Mendes Nunes escape de un operativo en diciembre de 2023.

Según la hipótesis de la Fiscalía, los cuatro agentes participaron de la filtración por la que también fue imputada Helga Lizany Concepción Solís, sobrina del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, y sustenta su imputación en registros de supuestas conversaciones extraídos de un teléfono celular que perteneció al diputado Gomes, en los cuales se hacen referencias a presuntos contactos de Solís con Baptista, Amarilla y Pintos.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, dijo que ya sabían hace aproximadamente 15 días que se estaba gestando esta imputación, e incluso sobre un allanamiento a la sede de la Senad que los agentes fiscales querían hacer para detener a los imputados en sus puestos de trabajo.

“Tan mediocre fue el trabajo previo y el análisis previo del Ministerio Público que ni siquiera entre ellos mismos pudieron contener la información, porque, ¿qué hacían?, querían hacer de esto un show, un circo y en el circo, ¿qué hay? Hay payasos, ¿entendés? Y quisieron hacer un circo de esto, porque esa era la real y verdadera intención de esto. Tanto es así, que ni siquiera a uno de los imputados pudieron aprehenderle, porque se fueron a allanar una casa que ni siquiera era su casa. Ese nivel de investigación previa estamos hablando”, criticó en conversación con A La Gran 730.

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Rachid insiste en que imputación es contra su gestión

Rachid insistió en que la imputación e investigación se da a raíz de denuncias por parte de exagentes especiales que fueron procesados por otros casos de corrupción (uno de ellos condenados) que conformaban una estructura antigua y que hoy denuncian ante una fiscala con quien en el pasado tuvo un incidente.

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“En general es contra la institución y en particular contra mi gestión. O sea, así de claro. Esta imputación no hizo otra cosa más que relatar las verdaderas y reales intenciones. No hablo del Ministerio Público como tal, pero sí de esta fiscalía”, señaló.

Agregó que la actual causa se funda en una investigación que estaba “frizeada” o congelada relacionada a los chats del extinto diputado cartista “Lalo” Gomes, pero como la misma era insuficiente para los fiscales, estos buscaron generar otra denuncia, otra causa penal e hicieron una absorción.

Según expresó, los investigadores realizaron esta absorción porque necesitan elementos para imputar y que dentro de todos los elementos que tienen, en líneas generales y viendo lo que es la imputación, la misma está totalmente dispersa, según su criterio.

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“Vamos a ver si dieron un plazo de seis meses, vamos a ver si pueden sostener esto y que nos salgan otra vez con la prórroga extraordinaria o el sobreseimiento provisional. O sea, vamos a dejarle que hagan lo suyo ahora a ver qué más fabrican”, refirió.

Rachid recuerda incidente con fiscala

Recordó que el incidente con la fiscala Matilde Moreno se dio en noviembre del año pasado, cuando se frustró un procedimiento de la Dirección de Operaciones Urbanas. Tras el mismo, el 11 de febrero de este año, abrieron la causa basada en la denuncia de dos exagentes especiales, uno de ellos condenado por filtración de información y que ambos formaban parte de una estructura que Rachid aseguró que sacó de la institución.

Criticó que los fiscales ni siquiera pudieron identificarle a Cristhian Amarilla en su imputación, ya que solo hablaban de un tal “Amarilla” y que recién después, basados en una conjetura hecha a raíz de lo que dijo Baptista, lo identificaron, así como también imputaron a Alicia Vázquez por ser subordinada de Amarilla.

Agregó que todos los imputados fueron removidos de sus cargos, ya que pesa una orden de prisión preventiva contra los mismos y que incluso el cargo en la Dirección General Antidrogas quedó vacante.