Tribunal posterga juicio contra los temibles Chopalé, Sala’i, Kali’i y Rey

El ataque a los policías se produjo tras un asalto al convoy de una empresa transportadora de encomiendas, que se dirigía a Asunción en la noche del miércoles 21 de junio de 2023 sobre la Ruta PY02, en la zona de Potrero Guayakí, distrito de de Caaguazú, departamento de Caaguazú.

En ese punto, una banda de piratas del asfalto perpetró una emboscada contra un camión de la empresa transportadora de encomiendas Asunción Express (AEX) y su vehículo escolta, una patrullera de la empresa de seguridad privada Grupo de Seguridad y Respuesta (GSR).

Al día siguiente, cuatro policías del Departamento Contra el Crimen Organizado (DCCO) detectaron a los delincuentes cuando intentaban salir en caravana de la zona del asalto, lo que desató una persecución sobre la Ruta PY02, a la altura de la compañía Primero de Mayo de la ciudad de Caaguazú.

Uno de los cuatro vehículos de los asaltantes, una camioneta Toyota Hilux, se posicionó junto a la camioneta de los policías, que era Isuzu DMax, y en ese momento los agentes fueron atacados con fusiles y pistolas.

Dos de los uniformados, de hecho, resultaron heridos. Uno fue el suboficial principal Édgar Francisco Antúnez Lezcano, quien acusó un refilón en la cabeza, y el suboficial inspector Aldo Ramón López González, quien sufrió dos heridas en la cara y la cabeza.

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Tras la balacera, los policías de Crimen Organizado quedaron fuera de combate y los asaltantes se dispersaron.

Las detenciones de Chopalé, Sala’i, Kali’i y Rey

Sin embargo, momentos después, fue retenido frente al puesto policial de la compañía Toro Blanco de la ciudad de Caaguazú un furgón Toyota Hiace, que era manejado por el conocido tortolero de Ciudad del Este Wilson Orlando López Almirón, alias Jurulo, quien acababa de rescatar a uno de los que supuestamente estaban en la Toyota Hilux de los asaltantes, Reinaldo Chávez Jara, alias Rey.

Al mes siguiente, el 27 de julio de 2023, fue detenido en Ciudad del Este otro de los supuestos asaltantes, César Rafael González, alias Sala’i.

Cuatro meses después del golpe, el 12 de octubre de 2023, fue capturado en Ciudad del Este, Vicente Giménez Silva, alias Kali’i.

Otro arresto ocurrió el 31 de octubre de 2023, cuando cayó en Minga Guazú Blas Pablo Melgarejo Benítez, alias Chopalé.

Cárcel de máxima seguridad

Jurulo fue condenado ya previamente en procedimiento abreviado y está libre en esta causa.

Rey permaneció encarcelado desde su detención. Actualmente está en la cárcel de Coronel Oviedo.

Sala’i estuvo preso en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú hasta el 4 de octubre de 2024, cuando el juez Carlos Raúl Zelaya Mendoza le dio arresto domiciliario. Sin embargo, fue recapturado en Ciudad del Este el 27 de noviembre del mismo año y devuelto al citado penal.

Kali’i nunca más salió de prisión desde que cayó. Estuvo en el penal de Ciudad del Este y después enviado a la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú.

Chopalé escapó de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú el 26 de marzo de 2025 y fue recapturado en Ciudad del Este el 28 de enero de 2026, justo cuando acababa de ser designado por la Policía como el asaltante más buscado del Paraguay.

En el Palacio de Justicia de Coronel Oviedo

Ayer, martes 15 de setiembre, tenía que iniciarse en el Palacio de Justicia de Coronel Oviedo el juicio oral contra Rey, Sala’i, Kali’i y Chopalé.

Sin embargo, la defensa pública que representa a Chopalé pidió la suspensión de la diligencia debido a que supuestamente aún no tenía todo el expediente para estudiar el caso.

El Tribunal de Sentencia aceptó la petición y decidió postergar el inicio del juicio oral contra los supuestos piratas el asfalto.

El juez Luis Alberto Ovelar Ledezma es el presidente, en tanto que los miembros son sus colegas Lilian Lorena Godoy de Segovia y Víctor Venancio Vera Valloud.

Los magistrados fijaron para el 5 de octubre próximo el juzgamiento de los malvivientes.

Por el Ministerio Público (MP), interviene en la causa el fiscal de Crimen Organizado de Asunción Carlos Alejandro Cardozo Pereira.