Reincidencia: hombre con arresto domiciliario vuelve a ser detenido en Limpio

Un hombre que debía cumplir con arresto domiciliario por una causa de robo agravado fue detenido nuevamente este lunes por agentes de la Comisaría 9ª de Limpio, luego de ser encontrado en la vía pública, fuera de su domicilio.

Se trata de Martín Reinaldo Martínez Bordón, de 28 años, quien fue localizado alrededor de las 22:52 en la zona del asentamiento San Francisco. Los agentes realizaban una patrulla preventiva cuando procedieron a verificar su identidad.

Al consultar sus datos en el sistema informático de la Policía Nacional, los uniformados constataron que contaba con una medida de arresto domiciliario, por lo que fue trasladado inicialmente al Hospital Distrital de Limpio para la inspección médica y posteriormente a la comisaría.

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Tenía permiso para trabajar

Según el informe policial, Martínez Bordón cumple la medida por disposición del Juzgado Penal de Garantías de Limpio, mediante el Oficio Judicial N.º 1484, del 9 de septiembre de 2026, en el marco de una causa caratulada “Arsenio Torres Díaz y Martín Reinaldo Martínez Bordón s/ robo agravado”.

El comisario Celso Zelaya explicó que el detenido ya había sido aprehendido días atrás, luego de una denuncia sobre dos hombres que presuntamente estaban cortando y estirando cables del tendido eléctrico. En ese procedimiento también se incautaron evidencias relacionadas con el hecho.

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Posteriormente, pese a ese procedimiento, se dispuso nuevamente su arresto domiciliario. La resolución judicial establecía un permiso para realizar actividades laborales de lunes a sábado, de 06:00 a 20:00.

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Nueva detención fuera del horario permitido

La nueva intervención ocurrió alrededor de las 22:30, cuando Martínez Bordón fue localizado en la vía pública. Es decir, fuera del horario establecido en el permiso judicial para trabajar.

“Él infringió nuevamente el oficio judicial del arresto domiciliario”, señaló el comisario Zelaya al explicar el procedimiento.

La Policía informó que el hombre permanece en la Comisaría 9ª de Limpio a disposición del juzgado que entiende en la causa.

Cuenta con varios antecedentes

De acuerdo con el informe policial, Martínez Bordón registra antecedentes por hurto agravado en 2021, hurto agravado en 2023 y hurto en 2025.

Además, en julio de este año había sido señalado como uno de los supuestos autores de un robo agravado, ocurrido el 19 de julio y que, según los antecedentes mencionados por la Policía, habría involucrado la toma de rehenes.