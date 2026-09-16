San Lorenzo: hallan casi medio kilo de presunta cocaína oculto en un automóvil durante control

Agentes de la Comisaría 1ª Central aprehendieron a dos hombres este martes en San Lorenzo luego de que encontraran 490,3 gramos de presunta cocaína ocultos dentro de un neceser, durante la verificación de un automóvil Toyota que circulaba sin chapa.

El procedimiento se realizó alrededor de las 18:00 sobre la avenida Manuel O. Guerrero y Salim Yubi, en el barrio Villa Industrial. Los agentes realizaban tareas preventivas cuando divisaron un Toyota Vitz de color plomo, sin matrícula y con daños en la parte frontal.

El oficial Claudio Lovera explicó que la situación llamó la atención de los intervinientes. Los ocupantes tampoco contaban en ese momento con sus documentos de identidad y, según el relato policial, mostraron una actitud que fue considerada sospechosa.

Lea más: Narcotráfico: cae vehículo paraguayo con 300 kilos de marihuana en el Puente de la Amistad

Cinco bolsitas con presunta cocaína

Los agentes inspeccionaron el habitáculo del vehículo y encontraron un neceser de color beige. A pedido de los policías, los ocupantes exhibieron su contenido y se hallaron cinco bolsitas de polietileno de color celeste con una sustancia blanca.

Posteriormente, intervino personal del Departamento Antinarcóticos-Tráfico Urbano de San Lorenzo. La prueba de campo dio resultado positivo para supuesta cocaína, con un pesaje total de 490,3 gramos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La droga fue incautada como evidencia y el vehículo quedó también a disposición de la investigación.

Lea más: Dos paraguayos caen con 1.020 kilos de marihuana en Cascavel

Aprehendidos y antecedente

Los detenidos fueron identificados como Amílcar Alejandro Quevedo, de 32 años, y Fernando Daniel Benítez Benítez, de 22 años. El primero era el conductor del Toyota Vitz y registra un antecedente penal relacionado con la Ley 1.881/2002, que modifica la Ley 1.340, correspondiente a un hecho de 2019, según el informe policial.

Benítez Benítez, por su parte, no registra antecedentes, de acuerdo con los datos proporcionados por la Policía.

Durante el procedimiento, los hombres manifestaron que serían consumidores de sustancias estupefacientes. Sin embargo, Lovera señaló que, a criterio de los intervinientes, la cantidad incautada resulta incompatible con una tenencia destinada exclusivamente al consumo, por lo que se presume que podría estar vinculada a la distribución.

Lea más: Cayó con marihuana oculta en leche y snacks en la cárcel de Emboscada

A disposición de la Fiscalía

La Policía comunicó el procedimiento al agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de San Lorenzo, Ranulfo Venialgo.

El representante del Ministerio Público dispuso que ambos aprehendidos permanezcan en la Comisaría 1ª de San Lorenzo y queden a disposición de la Fiscalía. También ordenó la incautación del automóvil y la remisión de las evidencias a la unidad fiscal.