Luque: dos hombres con antecedentes fueron atrapados tras robar cable

Dos hombres fueron aprehendidos en flagrancia este miércoles, acusados de hurtar cable en un local de estacionamiento de Luque. El hecho ocurrió sobre la calle Ernesto Guevara entre Córdoba, en el barrio Loma Merlo, en las instalaciones de Aero Parking.

Según el informe de la Comisaría 3ª Central de Luque, el propietario del inmueble detectó el movimiento sospechoso a través del sistema de cámaras de vigilancia y alertó al 911.

El comisario Gustavo Paiva, titular de la dependencia, explicó que al llegar el patrullero, uno de los sujetos fue aprehendido fuera de la vivienda, mientras que el segundo intentó escapar por la parte trasera del domicilio. “Abusamos un poquito del esfuerzo físico y pasamos por varias casas”, relató el jefe policial sobre la persecución, que terminó con la captura del segundo sospechoso y la recuperación de las pertenencias.

El propietario del predio contó a la Policía que no era la primera vez que sufría un hecho similar: según su versión, ya se trataba del segundo ingreso de intrusos en el lugar.

Lea más: Reincidencia: hombre con arresto domiciliario vuelve a ser detenido en Limpio

Intentó pasar por funcionario de la ANDE

Uno de los detenidos vestía una remera con el logo de la ANDE y, al advertir que estaba siendo perseguido, comenzó a desprenderse de la prenda en un intento de hacerse pasar por un supuesto tercerizado de la empresa estatal. La maniobra no le funcionó: personal policial lo interceptó igualmente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: San Juan Bautista: Detienen a adolescente tras asalto y agresión con arma blanca

Los aprehendidos tienen antecedentes penales

Los aprehendidos fueron identificados como Brahian Andrés Valdez Rivero, de 26 años, y Eligio González Valenzuela, de 37, ambos sin domicilio fijo. Según la Policía, se trata de personas con antecedentes ya conocidos: Valdez Rivero registra causas por reducción (2024), hurto seguido de violencia (2025) y hurto agravado (2025), mientras que González Valenzuela cuenta con un antecedente por hurto agravado del corriente año.

El comisario Paiva señaló que este tipo de hechos suele estar vinculado al consumo de drogas, dado que el cobre del cableado es “un elemento preciado” fácil de comercializar en el mercado informal pese al riesgo que implica su sustracción.

Quedan a disposición de la Fiscalía

Tras la aprehensión, los detenidos fueron trasladados a la sede de la Comisaría 3ª Central y luego al Hospital General de Luque para el examen médico correspondiente, en cumplimiento del protocolo de lucha contra la tortura.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno de la Unidad Penal N° 1 de Luque, Liz Medina, quien dispuso que los aprehendidos permanezcan en la sede policial a disposición de su unidad, con libre comunicación, mientras se remiten los antecedentes y las evidencias incautadas.