Video: denuncian robo en la cantina de colegio de J. Augusto Saldívar

La encargada de la cantina del Colegio Nacional Coronel Felipe Toledo de J. Augusto Saldívar denunció ante la Policía Nacional un robo registrado alrededor de las 03:18 de este jueves.
Según la trabajadora, un hombre -que podría tratarse de un conocido adicto que vive en la zona- ingresó mediante un boquete al lugar y sustrajo alrededor de G. 1.000.000.
Asimismo, también fue robado un microondas blanco de 42 litros de la marca Tokyo. El sistema de circuito cerrado de la institución captó al sujeto vestido con una campera con capucha.
Otro punto que enfatizó la denunciante es que el colegio no cuenta con un guardia ya hace “mucho tiempo”, por lo que también en reiteradas ocasiones se roban los focos.
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