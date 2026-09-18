Juicio a acusado por violencia familiar y disparos prosigue con testificales

El juicio al acusado Patricio Antonio Lage Saguier (44 años) continuará este sábado 19 de septiembre, desde las 9:00, ante el Tribunal de Sentencia presidido por Sonia Villaba e integrado por Cándida María Fleitas González y Laura Ocampos. El hombre está acusado por presunta violencia familiar y producción de riesgos comunes, con expectativa de pena de hasta 12 años de cárcel, por concurso.

El debate público se inició esta semana, siendo la última jornada la del miércoles 16 de septiembre. En ese contexto, para este sábado está prevista la toma de declaraciones de los testigos que fueron ofrecidos por las partes intervinientes en el caso.

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En juicio, la Fiscalía está representada por la fiscala María Eusebia Segovia, quien reemplaza a la fiscala del caso Mónica Cardozo; por parte de la querella adhesiva está el abogado José Dos Santos, en representación de la víctima Monserrat Zubizarreta, mientras que la defensa está a cargo de los abogados Raúl Caballero y Josefina Aghemo.

El caso se inició como consecuencia de la denuncia realizada el 24 de agosto de 202, por la víctima Monserrat Zubizarreta Canillas, quien señaló que tras el divorcio, fue víctima de actos de violencia psicológica por parte de su exesposo a través de “insultos, desvalorización, humillación y hostigamiento e intimidación” frente a sus hijos.

De acuerdo con los datos, la pareja tenía 17 años de matrimonio, con tres hijos en común, los cuales al momento de registrarse los hechos tenían 15, 17 y 19 años. En 2024 se dictó la resolución de divorcio de la pareja, que para entonces ya llevaba 3 años separada.

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Acusado por violencia familiar disparó contra casa de su expareja

En su denuncia, Monserrat Zubizarreta Canillas había relatado que el 18 de agosto de 2024, a las 5:41, Patricio Antonio Lage Saguier le habría enviado un mensaje de texto en el cual la trató de forma ofensiva, luego el 10 de febrero de 2025 le habría enviado otro mensaje humillante y denigrante.

Ese mismo día, a las 21:30, Patricio Lage se habría encontrado al mando de un vehículo Volskwagen Saveiro, blanco, con placa AAK511, en las calles Florencio Fernández casi Capitán Rivas del barrio Mburucuyá, de Asunción; al llegar frente a la casa de su exesposa Monserrat Zubizarreta, habría efectuado dos disparos con arma de fuego hacia el portón del domicilio, cuyos proyectiles impactaron en el Jeep Compass, verde musgo, con patente AAKG644, que estaba estacionado dentro de la casa.

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En dicho domicilio, en ese momento, se encontraban Monserrat Zubizarreta y sus hijos de 15 y 17 años, quienes escucharon los disparos por lo que se asustaron y la hija llamó a su padre, Patricio Lage, a quien le consultó dónde estaba y de manera agresiva el hombre le respondió que estaba en un Biggie, situado en la esquina de la casa de su exesposa.

Poco después, Patricio Lage volvió a pasar frente a la casa de su exesposa con el Volkswagen y realizó otros tres disparos contra la casa, para luego huir del lugar. Como consecuencia de ello, la mujer y sus hijos quedaron atemorizados por los disparos.

Sin embargo, días previos, Patricio Lage envió a su hija mensajes en tono denigrante hacia su madre.

Otro episodio se registró el 24 de agosto de 2024, a las 11:30, cuando Patricio Lage llegó hasta el Parque Ñu Guazú y se acercó a su exesposa Monserrat Zubizarreta, pese a que ya contaba con una orden del Juzgado de Paz de Santísima Trinidad que le prohibía acercarse a ella.

Testimonios y pericia balística complican la situación del acusado

El abogado Dos Santos comentó que en los primeros días del juicio declararon la exesposa (victima), los tres hijos y los peritos balísticos.

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“Luego de escuchar los disparos los hijos vieron las cámaras de seguridad e identificaron el vehículo del padre”, resumió el abogado querellante, tras comentar que la pericia balística confirmó que la bala hallada en la casa fue disparada por una de las armas que el acusado entregó a la Fiscalía, una pistola marca Llama, calibre 7.65.

En la fecha, está prevista la exhibición de los videos de cámara de seguridad de vecinos de la casa baleada, además de las últimas testificales.