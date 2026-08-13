Paso Yobái: yerbateros denuncian calvario para sacar su producción

Productores de yerba mate de la compañía 3 de Noviembre de Paso Yobái denuncian las dificultades que enfrentan para trasladar sus cosechas debido al pésimo estado de los caminos rurales. Aseguran que incluso pequeñas lluvias dejan intransitables las vías y provocan pérdidas de producción.

Los yerbateros de esta comunidad deben recorrer largos tramos de caminos de tierra para trasladar las bolsas de yerba mate hasta las empresas donde comercializan su producción.

El traslado se realiza de manera principalmente rústica, mediante carretas y remolques tirados por tractores y, en algunos casos, con animales de carga. La situación afecta especialmente a los pequeños productores, que no cuentan con otros medios para movilizar sus cosechas.

Vidal Brítez, uno de los referentes de los yerbateros de la zona, relató las dificultades que deben afrontar durante cada jornada de traslado y señaló que las condiciones de los caminos representan un problema constante para las familias productoras.

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Según explicó, basta una mínima llovizna para que los caminos vuelvan a quedar prácticamente intransitables, incluso cuando previamente se hayan realizado trabajos de mantenimiento.

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Brítez indicó que transportar entre 1.000 y 2.000 kilos de yerba mate en una carreta puede convertirse en una tarea sumamente complicada debido al barro y a las condiciones del terreno. En algunos tramos, las ruedas de las carretas se hunden en el suelo y terminan provocando el vuelco de los vehículos, con el consecuente riesgo para quienes realizan el traslado y la posibilidad de perder parte o incluso toda la carga.

Para los productores, estas dificultades representan un golpe directo a su economía, ya que una carga que no llega en condiciones hasta el punto de comercialización puede significar pérdidas difíciles de afrontar para familias que dependen principalmente de la producción agrícola.

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​El problema, sin embargo, no se limita a la actividad yerbatera. Los pobladores de la compañía 3 de Noviembre también deben utilizar estos mismos caminos para trasladarse diariamente hacia sus lugares de trabajo y acceder a servicios básicos.

Entre las principales dificultades se encuentra el acceso a los servicios de salud. Las malas condiciones de las vías complican el traslado de personas que necesitan acudir a los centros asistenciales, especialmente durante los días de lluvia.

La situación también afecta a los niños y adolescentes de la comunidad, quienes deben transitar por estos caminos para acudir a las instituciones educativas. En estos casos, las condiciones climáticas pueden convertir el trayecto en un verdadero obstáculo para asistir regularmente a clases.

Los pobladores afirmaron que los trabajos de mantenimiento realizados periódicamente no constituyen una solución definitiva. Según explicaron, las mejoras desaparecen rápidamente cuando se registran nuevas precipitaciones.

El problema se vuelve todavía más grave durante las temporadas de lluvias intensas, cuando los caminos acumulan barro y agua y dificultan o directamente impiden el tránsito de carretas, tractores y otros vehículos. Los productores consideran que la solución pasa por la construcción de caminos de todo tiempo que puedan mantenerse transitables independientemente de las condiciones climáticas.

Brítez señaló que, para los yerbateros, contar con una infraestructura vial adecuada no solo permitiría sacar la producción con mayor facilidad, sino que también mejoraría las condiciones de vida de las familias de la comunidad.