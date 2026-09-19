Fernando de la Mora: detienen a un hombre con marihuana y cocaína listas para distribución

Un hombre de 29 años fue detenido este viernes en Fernando de la Mora durante un procedimiento policial en el que fueron incautados 702 gramos de marihuana y 10 gramos de cocaína, según el informe de la Comisaría 2ª Central.

El procedimiento se realizó alrededor de las 17:30, sobre las calles Pitiantuta y Olimpo, en la Zona Sur de Fernando de la Mora. El detenido fue identificado como Ángel Marcelo Gavilán Alén, quien, de acuerdo con el reporte policial, no registra antecedentes penales.

El comisario José Acosta, de la 2ª Central, explicó que los agentes realizaban patrullaje preventivo cuando observaron al hombre caminando en actitud sospechosa. Al percatarse de la presencia policial, habría intentado huir.

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Una mochila levantó sospechas

Los agentes lograron interceptarlo y procedieron a verificar la mochila que llevaba consigo. Según Acosta, los policías percibieron un fuerte olor proveniente del bolso y, al inspeccionarlo, encontraron una bolsa que contenía presuntas sustancias estupefacientes.

Personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó posteriormente el análisis primario de campo mediante Narcotest. El resultado fue positivo para marihuana, con un peso de 702 gramos, y para cocaína, con 10 gramos.

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La marihuana estaba distribuida en 24 porciones medianas y cinco pequeñas, mientras que la cocaína estaba fraccionada en 10 dosis, de acuerdo con el informe policial.

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También incautaron balanza y dinero

Durante el procedimiento también fueron incautados un teléfono celular Samsung A13, una balanza de precisión, una mochila negra y un encendedor. Además, los agentes encontraron dinero en efectivo en billetes de baja denominación.

El efectivo consistía en G. 100.000 en cinco billetes de G. 20.000, G. 90.000 en nueve billetes de G. 10.000 y G. 4.000 en dos billetes de G. 2.000.

El comisario Acosta señaló que el detenido habría manifestado ser responsable de la sustancia que distribuía. Agregó que también habría referido formar parte de un grupo organizado de hinchas. Este último dato será incorporado a la investigación y comunicado al Ministerio Público.

Fiscalía ordenó la detención preventiva

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de la Unidad Penal N.º 02, Área 3, Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Arnoldo Venialgo.

El fiscal dispuso la detención preventiva de Ángel Gavilán y la incautación de las evidencias. La investigación deberá determinar el origen de las sustancias y si existen otras personas vinculadas a la presunta distribución de drogas.

Las cantidades y la naturaleza de las sustancias consignadas corresponden al resultado preliminar del Narcotest; las determinaciones periciales definitivas quedan a cargo de las autoridades competentes.