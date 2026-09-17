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17 de septiembre de 2026 a la - 10:35

Paraguayo fue detenido con 212 kilos de marihuana en el Puente de la Amistad

La marihuana hallada en el interior del vehículo conducido por un paraguayo.
La marihuana hallada en el interior del vehículo conducido por un paraguayo.

Un paraguayo fue detenido este jueves en Brasil tras ser sorprendido con 212 kilos de marihuana ocultos en su vehículo.

Por ABC Color

Según datos, funcionarios de la Receita Federal, con apoyo de la Fuerza Nacional, estaban haciendo control rutinario en la aduana brasileña, cuando retuvieron un automóvil con chapa paraguaya.

Durante la inspección, hallaron gran cantidad de drogas en compartimientos acondicionados en la valijera y el piso del vehículo, por lo que tuvieron que utilizar equipos de corte para extraer la droga.

Los intervinientes procedieron al pesaje de la droga incautada, que arrojó un total de 212 kilogramos de marihuana.

Se expone a varios años de cárcel

Tras el hallazgo, el conductor paraguayo quedó detenido y fue llevado con el vehículo y la carga incautada hasta la sede de la Policía Federal de Foz de Yguazú.

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El compatriota será procesado por tráfico internacional de drogas cuyo marco penal es de hasta 15 años de pena privativa de libertad en el país vecino.