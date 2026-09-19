Hallan el auto de los falsos policías: tenía chapas robadas y la billetera de la víctima

Agentes de la Comisaría 9ª de Asunción hallaron este viernes, abandonado en el barrio Las Mercedes, el automóvil que usaron los falsos policías para asaltar a un joven de 23 años, luego de que este cambiara un cheque en dólares. El vehículo fue hurtado y llevaba chapas también robadas.

El hallazgo se produjo alrededor de las 10:00, sobre las calles Florida y 14 de Julio. Según el subcomisario Carlos Pereira, una patrulla preventiva vio un Toyota Auris de color perla estacionado a un costado, con el capó semiabierto. Ese detalle, sumado a que coincidía con las características del rodado usado en el asalto, motivó la verificación.

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Chapas que no coincidían

Los policías comprobaron que la chapa AAEX761 no correspondía al vehículo, por lo que pidieron apoyo a Investigación de Delitos y a Criminalística. Personal de la Fope abrió el rodado.

En el habitáculo encontraron una billetera con documentos de identidad de la víctima del asalto. El peritaje del número de chasis confirmó lo que sospechaban: el auto había sido hurtado el 22 de agosto, en jurisdicción de la Comisaría 11ª de Asunción.

Las chapas tampoco eran legítimas. Fueron sustraídas el 14 de septiembre de otro vehículo similar, también en jurisdicción de la Comisaría 11ª. Su propietario radicó la denuncia en la Comisaría 1ª de San Lorenzo.

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Un segundo vehículo los escoltaba

Tras el hallazgo se comunicó a la agente fiscal que lleva la causa, quien se constituyó en el lugar. Investigadores policiales y fiscales trabajan en conjunto.

Vecinos de la zona relataron a los uniformados que el auto fue dejado allí el mismo día del asalto. Según su versión, los ocupantes abordaron otro vehículo que aparentemente los escoltaba y con el que huyeron. La Policía presume que el rodado fue utilizado exclusivamente para el golpe.

Un asalto planificado

El asalto ocurrió el miércoles, alrededor de las 17:15, sobre la calle Cusmanich casi Teniente Rómulo Ríos. Tres hombres, dos de ellos con uniformes atribuidos al Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, interceptaron a la víctima frente a su casa. Estaban armados y le arrebataron una mochila con dinero. Las cámaras de seguridad registraron la escena.

Según la denuncia, el joven había cambiado un cheque en dólares en una entidad bancaria horas antes. Los investigadores intentan determinar si los delincuentes lo siguieron desde ese lugar hasta su domicilio. También buscan establecer el monto sustraído y el origen del dinero. El comisario Osvaldo Aquibo, jefe de la Comisaría 9ª, indicó que el denunciante dice dedicarse al cambio de divisas y que ese dato será verificado.