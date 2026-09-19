Juicio por violencia familiar y disparos, en pausa por excepción de inconstitucionalidad

Tuvo lugar este sábado una nueva audiencia de un juicio oral y público contra un hombre denunciado por un incidente en el que presuntamente realizó disparos con un arma de fuego contra la vivienda de su exesposa.

La audiencia de hoy estuvo compuesta principalmente por las declaraciones de testigos de la defensa y de una psicóloga del Ministerio Público.

Estaba previsto que el Tribunal de Sentencia culmine el juicio este sábado. Sin embargo, luego de escuchar a los testigos, el Tribunal alertó a la defensa del acusado, Patricio Lage, de que el hecho podría recibir la calificación de tentativa de homicidio doloso, aplicando el artículo 400 del Código Procesal Penal, que permite al Tribunal dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación.

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Ante esa situación, la defensa del acusado planteó una excepción de inconstitucionalidad que debe ser analizada por la Corte Suprema de Justicia antes de que el juicio continúe.

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En respuesta a la nueva calificación más grave, la Fiscalía - representada por la fiscal María Eusebia Segovia - solicitó que se dicte prisión preventiva para el acusado y el Tribunal resolvió ordenar su arresto domiciliario bajo monitoreo con tobillera electrónica.

Supuesto incidente con disparos

Según la denuncia en que se basó la acusación de la Fiscalía, Patricio Lage fue acusado por su exesposa de frecuente violencia psicológica. La pareja se divorció en 2024, cuando ya llevaba tres años separada.

La denuncia afirma que en la noche del 10 de febrero de 2025, luego de haber enviado mensajes agresivos a su exesposa, Lage se dirigió a la casa de esta y realizó dos disparos contra el portón de la vivienda. En ese momento se hallaban en el sitio la exesposa del acusado y sus dos hijos adolescentes.

Momentos después, Lage supuestamente volvió a pasar frente a la casa y realizó otros tres disparos para luego huir del sitio.