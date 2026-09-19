Prestación alimentaria: Fiscalía imputa a un hombre por deuda acumulada de G. 58 millones

El fiscal de Hernandarias Víctor Adolfo Santander imputó a un hombre ante el presunto incumplimiento del deber legal alimentario. Conforme al reporte del Ministerio Público, el imputado acumularía 94 meses sin abonar la manutención de sus dos hijos menores de edad, ambos en etapa escolar y bajo cuidados de la madre.

Asimismo, la deuda acumulada es de G. 58.627.554, un monto que había sido fijado por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia que debía abonarse mensualmente y por adelantado en una cuenta judicial del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Según la investigación fiscal, el incumplimiento se extiende desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2026 y el sindicado debía aportar inicialmente G. 550.000 mensuales, un monto computable con actualización conforme a los incrementos del salario mínimo vigente.

“Durante el periodo de 94 meses, la liquidación del Ministerio Público determinó un total de G. 59.177.554 en concepto de asistencia alimentaria, de los cuales el procesado solo realizó un único depósito de G. 550.000. Al descontar dicho pago, el saldo adeudado quedó fijado en G. 58.627.554″, precisa la Fiscalía.

Lea más: ¿Cómo se calcula el monto para la prestación alimentaria?