Tomás Romero Pereira: asalto, persecución, balacera y un detenido la mañana de este sábado

Dos hombres armados tomaron por sorpresa a un comerciante que se preparaba para salir de su vivienda la mañana de este sábado, en la zona céntrica de Tomás Romero Pereira, cerca de las 7:30. La víctima, identificada como Jairo Luis Barcelos (47), fue obligada a punta de arma de fuego a ingresar a su vivienda y entregar el dinero que tenía.

Mientras ocurría el hecho, un familiar logró dar aviso a la Policía Nacional. El móvil de la Comisaría 16 llegó al sitio, por lo que los atracadores tomaron la camioneta de la víctima e intentaron huir, lo que conllevó una persecución hacia una zona rural del distrito.

La persecución incluyó intercambio de disparos con los asaltantes, según el relato policial. Minutos después, la camioneta en la que huían pinchó un neumático trasero, probablemente a causa de un disparo, por lo que los hombres continuaron su huida a pie hacia una zona boscosa.

En el sitio abandonaron la camioneta robada, que es una Toyota Hilux color rojo con matrícula WNBS396. El rodado presentó varios impactos de bala, producto de la balacera.

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Un detenido

El jefe de Prevención y Seguridad de la Dirección Departamental en Itapúa de la Policía Nacional, comisario Arsenio Ibarrola, detalló que coordinó los trabajos para rodear el área tras el aviso de los intervinientes de la comisaría local.

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Cerca del mediodía fue hallado uno de los presuntos asaltantes, internado en una zona boscosa del barrio Sagrado Corazón de Jesús, km 46.

Fue detenido e identificado como Walter Eliezer Vera Aquino (21), quien no tiene antecedentes según el sistema informático de la Policía. Se presume que podría tener causas judiciales en Brasil, pero los datos están siendo cotejados y aguardan un informe de la Interpol.

El comisario Ibarrola manifestó que la víctima no declaró el dinero que fue robado por estos maleantes. Sostuvo además que durante el operativo no se registraron heridos.