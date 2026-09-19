Video delató a presunto ladrón de espejos retrovisores de autos en Fernando de la Mora

Un hombre de 28 años fue aprehendido la tarde de este viernes en la ciudad de Fernando de la Mora, luego de que vecinos alertaran que estaban sacando el espejo retrovisor de un automóvil estacionado en la vía pública. El procedimiento se realizó a las 15:30 aproximadamente, sobre la calle Samaklay c/ Pitiantuta, en la Zona Sur.

El detenido fue identificado como Alam Armando Agüero Balbuena. Según la Policía, posee dos antecedentes penales: uno por robo agravado, del 2024, y otro por robo, del 2020.

El aviso llegó al Sistema 911, que derivó el caso a agentes de la Comisaría 2ª Central. Al llegar al lugar, los policías constataron que un Toyota IST blanco, año 2002, no tenía el retrovisor del lado derecho.

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Un video y un rastrillaje

Minutos después, una vecina que no quiso identificarse mostró a los uniformados un video del momento del hecho, donde se ven las características físicas del supuesto autor. Con esa pista, los policías rastrillaron la zona.

A pocas cuadras del lugar ubicaron a un hombre con la misma descripción y vestimenta que el del video. Según el informe policial, tenía en su poder el espejo retrovisor del vehículo.

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La propietaria del automóvil, que había estacionado alrededor de las 08:00 y entró a su lugar de trabajo, fue alertada por los vecinos de lo que ocurría. Luego se presentó en la comisaría para radicar la denuncia.

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Otra denuncia con video

El caso podría no quedar ahí. En la misma comisaría, otra mujer denunció el robo del retrovisor derecho de su Toyota Vitz azul, año 2000, ocurrido el 17 de setiembre. Ella también aportó un video en el que, según indicó, identificó al aprehendido como el autor.

«Hemos sacado de circulación a una persona que estaba perjudicando a los dueños de vehículos», afirmó el crío. José Acosta, de la Comisaría 2ª Central.

Analizan si hay más víctimas

Consultado sobre si el detenido pudo haber cometido hechos similares en otros distritos, Acosta indicó que los investigadores analizan los videos presentados por otras víctimas para determinar si las características físicas coinciden. De confirmarse, lo comunicarán a la unidad fiscal interviniente.

El hecho fue comunicado al agente fiscal Armin Echeguren, de la Unidad Penal N.º 4 de Fernando de la Mora, quien dispuso la detención preventiva de Agüero y la incautación de la evidencia, un retrovisor blanco.