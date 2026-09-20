Aprehenden a hombre por supuesta tentativa de robo y lesión en Ayolas

De acuerdo con el parte policial, la aprehensión se concretó alrededor de las 13:50 de este domingo, tras un llamado al Sistema 911 que alertó sobre un ataque en una vivienda del mencionado barrio.

El personal de guardia, conformado por el comisario principal MCP Félix Mora, el suboficial mayor PS Julio Vázquez, el inspector PS Luis Cuenca y los ayudantes del Grupo Lince Rubén Vera y Joel Vázquez, se trasladó hasta la zona, donde habría verificado la veracidad de lo denunciado.

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Según el relato de la víctima, Enrique Pereira Bogarín se encontraba en la cocina de su casa cuando fue sorprendido por un sujeto con el rostro cubierto, quien portaba un machetillo y le exigió dinero en efectivo. Al recibir una respuesta negativa, el agresor lo hirió en el brazo izquierdo y huyó del lugar.

Con las características aportadas, remera rosada, pantalón verde y tatuajes en una mano, los uniformados realizaron un rastrillaje en el área verde cercana al Alojamiento G-6, entre los barrios Núcleo II y San Antonio. En el lugar ubicaron a una persona que coincidía con la descripción y procedieron a su aprehensión.

El detenido fue identificado como Miguel Ángel Álvarez Bogado (22), jornalero, con domicilio en la zona y antecedentes policiales previos. En su poder se hallaron un machetillo con mango de madera, una mochila de color rosado, un par de guantes, una pipa de fabricación casera y vestimentas varias.

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Tanto la víctima como el aprehendido fueron trasladados al Hospital Integrado de Ayolas para recibir atención médica. Pereira fue dado de alta posteriormente, mientras que Álvarez Bogado fue llevado a la Comisaría 8.ª donde permanece a disposición de las autoridades. El procedimiento fue comunicado al agente fiscal Hugo Dávalos.

El detenido registra antecedentes por exposición al peligro en el tránsito (2019), hurto (2019) y dos causas por robo (2024 y 2025). Se le hicieron saber los derechos y garantías establecidos en el artículo 12 de la Constitución Nacional.

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