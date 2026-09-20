ANR busca unidad en Ayolas y minimiza crisis de la cúpula nacional

Dirigencia sostiene que crisis en la cúpula nacional no tendrá incidencia en los resultados de los comicios municipales.

El encuentro político se desarrollo el sábado último en la Seccional Colorada de este distrito, con presencia del senador Derlis Maidana (ANR-HC), el diputado Carlos Arrechea (ANR-HC), el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR-HC), y el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Michel Flores (ANR-HC).

La actividad tuvo como objetivo fortalecer la unidad colorada con miras a las próximas elecciones municipales y respaldar la candidatura del capitán José Mutti (ANR-Añetete) a la Intendencia de Ayolas, además de la nómina de 12 candidatos a concejales municipales por el Partido Colorado.

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En ese sentido, Arrechea señaló que la presencia de la dirigencia departamental expresa un fuerte respaldo a Mutti y a los candidatos a concejales.

“Hoy ya no hay vencedores ni vencidos, hoy somos todos uno, apoyando fuertemente la candidatura del capitán José Mutti”, expresó el parlamentario.

Añadió que el candidato cuenta con “mucha vocación de trabajo, vocación de servicio y con toda la experiencia para garantizar un gran compromiso con la comunidad”.

Panorama departamental

A dos semanas de las elecciones municipales, Arrechea realizó un balance del trabajo electoral en los diez distritos de Misiones y destacó la unidad alcanzada luego de las internas partidarias.

“La gran ventaja que tenemos es que se gestó una gran unidad luego de las internas; esa es la base para el éxito en toda contienda electoral”, afirmó.

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El dirigente señaló que el objetivo es mantener la administración en los ocho municipios actualmente gobernados por el coloradismo y disputar las intendencias de Santa Rosa y San Patricio, las cuales son administradas por el Partido Liberal Radical Autentico (PLRA).

“Vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para cuidar todos los lugares en donde estamos actualmente y asimismo poder triunfar y recuperar también en los dos distritos que hoy no están en manos del Partido Colorado”, manifestó.

Desmarcan crisis nacional

Al ser consultado por ABC Color sobre la tensión política existente en la cúpula nacional del Partido Colorado, el legislador descartó que dicha situación tenga un impacto negativo en los resultados municipales.

“El clima que se vive hoy a nivel de la cúpula del partido o de los dirigentes nacionales no incide ni influye en las candidaturas municipales, porque hoy en cada distrito se juegan los partidos locales”, aseveró.

Explicó que los líderes nacionales no están compitiendo directamente en este proceso electoral. “Sus movimientos no tienen candidaturas en juego hoy; somos todos uno y no nos afecta en absoluto”, sostuvo.

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