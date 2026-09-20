Gobernador vaticina victoria de la ANR en los 10 distritos de Misiones

Durante su visita al distrito ayolense, Richard Ramírez, donde respaldó la candidatura de José Mutti (ANR-Añetete) a la intendencia local, destacó el trabajo organizado del Partido Colorado en Ayolas y sostuvo que existen condiciones para obtener una victoria en los comicios municipales.

“Estamos en una fase importante de las elecciones municipales, por lo que se está trabajando bastante bien en Ayolas, al igual que en los otros distritos del departamento de Misiones. Hoy apoyamos con fuerza la candidatura de José Mutti, quien será el próximo intendente de la comunidad ayolense”, expresó.

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Proyecciones electorales

El gobernador aseguró que los sondeos muestran un posicionamiento sólido. Sostuvo que, de mantenerse las tendencias actuales en distritos como Santa Rosa y San Patricio, la nucleación política tiene posibilidades de ganar las 10 intendencias del departamento.

“Así como van las cosas, la Lista 1 tiene la posibilidad de ganar en los 10 distritos del departamento de Misiones. No lo digo porque soy gobernador de este departamento, lo digo porque así se observa en cada uno de los distritos”, manifestó Ramírez.

Debate por la Vicepresidencia

Con respecto a los debates internos sobre la conformación de la chapa presidencial y las posturas dentro del movimiento Honor Colorado, el gobernador señaló que la prioridad actual es consolidar los resultados en las elecciones municipales.

Asimismo, ratificó el respaldo del sector de los gobernadores a la postulación de César Sosa (ANR - HC) para la Vicepresidencia, aunque enfatizó que la premisa debe ser alcanzar un consenso entre los referentes para presentar la propuesta más competitiva.

“Nosotros pertenecemos al movimiento Honor Colorado (HC), si bien se da una coyuntura donde nuestro candidato a la presidencia de la República, Pedro Alliana (ANR - HC), tiene la posición de que la designación del vicepresidente se realice posterior a las elecciones municipales, de las cuales se busca sacar los mejores resultados. Como gobernadores, nosotros acompañamos la candidatura de César Sosa”, señaló Ramírez.

También mencionó que buscan consensuar las diferentes candidaturas y definir al mejor perfilado para lograr una victoria en las internas y, asimismo, en las elecciones generales.

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