Accidentes ocasionados por conductores ebrios siguen siendo una problemática

Una situación que históricamente se repite muy seguido en Paraguay son los accidentes de tránsito protagonizados por una persona ebria al volante. Pese al riesgo, advertencias o consecuencias, aparentemente la inconciencia es más fuerte y un vehículo ya no es solamente un medio de transporte, sino, se puede convertir en un arma letal.

Por ejemplo, el viernes pasado en Limpio, un conductor alcoholizado ocasionó un violento choque y arrollamiento, donde con su automóvil embistió una motocicleta con dos ocupantes y a una joven que esperaba al bus. El conductor fue identificado Delio Alfirio Gamarra Paniagua, de 35 años, cuya prueba de alcotest, realizada en la base de la Patrulla Caminera, arrojó 1,042 mg/L de alcohol en aire espirado.

A comienzo de este mes, en José Leandro Oviedo, Itapúa, un efectivo de la Policía Nacional en estado de ebriedad fue aprehendido tras provocar un choque fatal contra una motocicleta. El uniformado, Niño Miguel Araújo Cáceres (39), dio un resultado positivo al alcotest con de 0,606 mg/l.

A nivel país y prácticamente a diario, estos episodios no son aislados, sino forman parte de una histórica y lamentable situación cuya lista de hechos sigue creciendo, pese a todas las campañas sobre los riesgos de conducir alcoholizado.

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Tragedias que conmovieron a la sociedad

Como se mencionaba, hay varios episodios que involucran a ebrios al volante y entre ellos, existen algunos que conmovieron considerablemente a la sociedad. Uno de esos casos es sin duda alguna el de Eugenio Sanabria Vierci, quien en noviembre del 2024, debido a una fatal imprudencia acabó con la vida de cuatro personas en la ruta Luque - San Bernardino.

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Al hombre se le hizo un alcotest luego del fatal choque y el resultado fue positivo: 0,622 mg/l de alcohol en la sangre. Las víctimas fueron Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 40 años; su esposa Kristin María Blumenröther (40), de nacionalidad alemana; y uno de los hijos de la pareja, Philipe Jacquet, de apenas 2 años. También falleció Nancy Angeluz Chena Vallejos, quien iba en otro vehículo afectado en el siniestro.

Tras casi dos años del hecho, el encausado logró ser sobreseído definitivamente tras lograr acuerdos de reparación con algunso de los familiares de las víctimas y así logró la extinción de la causa.

La familia de Osvaldo Jacquet no descarta apelar tal sobresemiento, ya que para ellos, el caso no está aún cerrado. Además, denunciaron que ellos quedaron fuera de ese acuerdo.

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La pérdida de una joven madre

Otro antecedente ocurrió en octubre de 2020, cuando Nathalia Noemí Godoy (29), una joven madre que esperaba el autobús para dirigirse a su trabajo, fue arrollada en la parada de bus por una camioneta conducida por Florencia Noemí Romero Cantero, quien tenía 22 años cuando protagonizó ese hecho.

La prueba de alcoholemia confirmó que la conductora manejaba su camioneta bajo los efectos del alcohol y también había consumido benzodiacepinas. La causa contra la imputada se extinguió tras una conciliación.

Si bien estos son solamente dos casos de varios que existen, estos pueden seguir aumentando considerando datos que son compartidos por la Patrulla Caminera. Del 6 al 12 de septiembre, los agentes detectaron 10 conductores que conducían alcoholizados.

Finalmente, estas son las sanciones -según la concentración- por conducir bajo los efectos del alcohol:

De 0,001 a 0,199 mg/l: multa de tres jornales mínimos diarios.

De 0,200 a 0,250 mg/l: multa de diez jornales mínimos diarios

Desde 0,25.1 mg/l en adelante: multa de veinte jornales mínimos diarios

A partir de 0,400 mg/l los antecedentes se remiten al Ministerio Público (hecho punible) para continuar con la acción judicial correspondiente.

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