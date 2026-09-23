San Pedro: Hurtan equipos informáticos y electrodomésticos de una USF

El hecho de hurto ocurrido en una Unidad de Salud Familiar (USF) fue comunicado por agentes de la Comisaría 20ª Barrio San Pedro, del distrito de Guajayvi. El reporte indica que recibieron el aviso y de inmediato acudieron al centro asistencial ubicado sobre la ruta PY08 “Dr. Blas Garay”.

Los malvivientes habrían ingresado tras romper una ventana de vidrio ubicada en la parte posterior del establecimiento. Al llegar al lugar, los funcionarios se percataron de los daños y de la ausencia de varios objetos, relata el informe policial.

Entre los elementos denunciados como hurtados se encuentran dos monitores con CPU integrado, marca HP, de color negro, además de una placa eléctrica del mismo color, una hoppy de color blanco y una cortina de ventana.

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La licenciada Beatriz Eugenia Gómez de Larroza fue quien comunicó el hecho a los agentes policiales y explicó que al ingresar a su lugar de trabajo encontró la ventana rota y abierta. Posteriormente verificó las distintas dependencias y constató la desaparición de los equipos y demás objetos.

Tras la denuncia, se dio intervención al personal de Investigación de Hechos Punibles y de Criminalística, que se trasladó hasta la USF para realizar las tareas correspondientes y levantar posibles evidencias.

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El procedimiento de investigación quedó a cargo del oficial Pablo González, del área de Investigación de Hechos Punibles, y del suboficial mayor Arnulfo Armoa, de Criminalística, ambos con sede en San Estanislao.

Hasta el momento, no se identificó a los presuntos autores del hecho, y la Policía continúa con las averiguaciones para determinar las circunstancias del ingreso y recuperar los objetos sustraídos.