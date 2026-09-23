Denuncian desabastecimiento y venta irregular de insumos en Hospital San Jorge

Un paciente de 42 años, internado por endocarditis en el Hospital San Jorge, enfrenta no solo las complicaciones propias de su enfermedad, sino también la falta de medicamentos e insumos en el sistema público.

Su familia, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, asegura que debe gastar alrededor de G. 100.000 por día para cubrir medicamentos básicos como furosemida y antibióticos.

“Una parte correspondía a 12 millones en farmacia y otros 12 en insumos varios, rozando ya los 60 millones. Sumando tres prótesis de 15 millones cada una , otros 45 millones, el total alcanzaba casi los 70 millones de guaraníes. Te lo dicen así, sin la menor consideración”, afirmó.

Actualmente, la familia debe reunir entre G. 60 millones y G. 70 millones de un listado de medicamentos para afrontar la cirugía y otros gastos relacionados con el tratamiento del paciente.

Denuncian venta informal de insumos dentro del hospital

La familia también denunció la existencia de un punto de venta informal conocido como “El Manguito”, ubicado bajo un árbol de mango dentro del predio hospitalario. Según el denunciante, allí se comercializan medicamentos e insumos médicos sin la correspondiente factura y se entregan presupuestos que pueden alcanzar varios millones de guaraníes.

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“Ahí funciona esa farmacia informal, ‘El Manguito’, así le llaman al puesto bajo el mangal, donde están los vendedores. Me hicieron el cálculo ahí mismo: G. 12 millones necesitan y tenemos todos los insumos para su cirugía”, relató.

El familiar afirmó que, ante la urgencia de la intervención, también recibió respuestas relacionadas con los tiempos de espera para acceder a una prótesis mediante la Diben, (Dirección de Beneficencia y Ayuda Social).

“Si pediste tu prótesis a la Diben, te va a salir recién en 30 días”, que a su criterio, este tipo de expresiones aumenta la presión sobre las familias que necesitan una solución inmediata.

Familiares buscan dinero para acceder a medicamentos

La desesperación por conseguir los recursos necesarios también habría llevado a los familiares a considerar préstamos o utilizar bienes personales como garantía.

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“Tengo un vehículo, le dije nomás así. Me salió nomás de la nada: ‘¿Podés hacer un préstamo?’. Y me dicen que ellos me pueden hacer una boleta como parte de pago, una garantía”, relató el familiar.

En este sentido, reveló que muchas familias van hasta esta especie de farmacia irregular donde toman como parte de pago vehículos e incluso tierra para otorgar los medicamentos.

Larga burocracia y respuestas insuficientes

Para intentar acceder a los insumos proporcionados por el Estado, los familiares recorrieron distintas dependencias, entre ellas la Dirección General de Insumos Estratégicos, la Diben y la farmacia del hospital.

Sin embargo, aseguran que las respuestas obtenidas no fueron suficientes para cubrir las necesidades del paciente. “Pedí por favor y me subrayó que había tres, y por otros tres números debo ir a luchar en la Diben”, relató el familiar, al explicar las dificultades que encontró durante el proceso.

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Esta situación pone en evidencia el desgaste que sufren numerosos usuarios del Hospital San Jorge, dejando abierta la pregunta sobre si el sistema enfoca sus esfuerzos en cuidar la vida o si las carencias terminan dando lugar a un mercado para la desesperación.