Imputan y decretan prisión preventiva para sospechoso del asesinato de joven en Paso Yobái

El Ministerio Público imputó a Robert David Miranda Benítez (21), como supuesto responsable del homicidio doloso de Juan Bernardo Martínez Sanabria (18), cuyo cuerpo fue encontrado el viernes pasado en el fondo de una zanja en la compañía San Francisco de Paso Yobái.

La imputación fue presentada por el fiscal Rodrigo Vázquez Díaz, de la Unidad Penal Nº 2 de la Fiscalía Zonal de Independencia, quien sostiene que existen suficientes elementos de sospecha sobre la participación del joven detenido en el crimen.

Tras la imputación, el juez Penal de Garantías Marcelo Ramírez hizo lugar al pedido de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva del sospechoso, quien permanecerá privado de libertad mientras avanza la investigación.

De acuerdo con el acta de imputación, el Ministerio Público sostiene que el hecho ocurrió durante la madrugada del 17 de septiembre, luego de que Miranda Benítez y Martínez Sanabria compartieran bebidas alcohólicas durante varias horas.

Lea más: Detienen a sospechoso y recuperan mano amputada de joven asesinado en Paso Yobái

La noche del crimen

Según la hipótesis fiscal, ambos jóvenes comenzaron a compartir bebidas alrededor de las 20:00 del 16 de septiembre, en el asentamiento 8 de Diciembre de Paso Yobái. Posteriormente, aproximadamente a las 21:00, se trasladaron hasta una bodega ubicada en el centro de la ciudad, donde continuaron consumiendo bebidas alcohólicas. Ya durante la madrugada del 17 de septiembre, alrededor de las 00:40, ambos habrían emprendido el regreso hacia sus respectivas viviendas a bordo de una motocicleta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Fiscalía sostiene que, al llegar a la localidad de Primera Línea, se produjo una discusión entre ambos en las inmediaciones de una zanja. En ese momento habrían descendido del biciclo.

Siempre de acuerdo con la hipótesis planteada en la imputación, aproximadamente a la 01:00, Miranda Benítez habría comenzado a golpear a Martínez Sanabria en el rostro y otras partes del cuerpo, hasta derribarlo. Posteriormente, el sospechoso habría empujado al joven hacia el interior de una zanja de aproximadamente seis metros de profundidad, donde cayó sobre varios troncos de madera.

Lea más: Paso Yobái: Hallan muerto y con una mano amputada a joven desaparecido

La Fiscalía señala que el impacto le habría provocado una herida cortante de aproximadamente 5,5 centímetros en la región temporal izquierda. Sin embargo, el joven todavía se encontraba con vida.

Agresión con arma blanca

Según el relato fiscal, Miranda Benítez habría descendido posteriormente hasta el fondo de la zanja y utilizado un cuchillo para continuar la agresión.

La imputación menciona heridas cortantes de aproximadamente 2,5 centímetros en la zona de la ceja izquierda y de unos 2 centímetros en la región preclavicular izquierda, además de una lesión superficial en el cuello.

El documento también atribuye al sospechoso la amputación de la mano derecha de la víctima mediante el uso del arma blanca. Finalmente, según la Fiscalía, habría ejercido presión sobre el cuello de Martínez Sanabria, provocándole asfixia.

El Ministerio Público señala como causa de muerte un traumatismo de cráneo y asfixia mecánica por estrangulación, conforme a los elementos incorporados hasta el momento a la carpeta fiscal.

Recuperaron la mano durante un allanamiento

Uno de los principales elementos incorporados a la investigación surgió durante el allanamiento realizado el lunes 21 de septiembre.

En aquella oportunidad, Miranda Benítez fue detenido en una vivienda ubicada en la zona de 3 de Noviembre, propiedad de su padre. Durante el procedimiento, la Policía también incautó una motocicleta de color rojo y prendas de vestir que serían analizadas en el marco de la investigación.

Según la imputación, durante el procedimiento el ahora imputado indicó el lugar donde había enterrado la mano derecha amputada de Martínez Sanabria. Los investigadores se trasladaron hasta el sitio señalado y encontraron la extremidad enterrada y envuelta en una bolsa de polietileno, a aproximadamente 100 metros de la vivienda allanada.

Circuito cerrado y otros elementos

La Fiscalía incluyó entre los elementos de sospecha diversos informes policiales, actas de procedimientos, declaraciones testimoniales, informes de investigación y documentos relacionados con los allanamientos.

También forman parte de la carpeta fiscal registros de circuito cerrado, cuyo análisis es considerado relevante para establecer los movimientos de la víctima y del sospechoso durante las horas previas al crimen.

El comisario Lorenzo Samudio, jefe del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Guairá, había señalado que los investigadores lograron corroborar mediante imágenes que el detenido estuvo junto a la víctima en el día indicado.

El hallazgo del cuerpo

Juan Bernardo Martínez Sanabria fue encontrado muerto el viernes 18 de septiembre, alrededor de las 14:30, por un trabajador que realizaba tareas de fumigación al costado de un alambrado.

El cadáver se encontraba en el fondo de una zanja de aproximadamente cuatro a cinco metros de profundidad, ubicada al costado de la ruta principal de la compañía San Francisco 1.ª Línea.

En la inspección inicial se constató que el cuerpo presentaba lesiones y que le faltaba una mano. La extremidad no fue encontrada en el lugar y posteriormente fue recuperada durante las diligencias realizadas por los investigadores.