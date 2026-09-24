Operativo Aurelia: esto es lo que se incautó de la vivienda en barrio Manorá

Durante la intervención en el domicilio, las fuerzas de seguridad incautaron documentaciones, vehículos y precursores químicos que presuntamente se han utilizado para derretir o refinar metales, según lo que explicó el agente del Ministerio Público.

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Sandoval confirmó que hasta el momento hay cuatro detenidos y siete órdenes de captura en el marco de este procedimiento. El principal objetivo de las búsquedas, un ciudadano iraquí identificado cómo Laith Alzayek, quien presuntamente provee la logística de la estructura, aún no fue localizado, por lo que los investigadores continúan con las actuaciones.

Investigación tras la incautación en el aeropuerto

Esta amplia operación se deriva directamente de la incautación de oro realizada meses atrás en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, cuyo cargamento permanece depositado en un lugar reservado. La fiscalía sostiene como hipótesis principal que Paraguay funciona como país de tránsito dentro de un esquema internacional. En ese sentido, Sandoval destacó el elevado nivel de pureza del material detectado.

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Pericias químicas y bienes incautados

En la vivienda intervenida se encontraron joyas y diversos metales que van a ser sometidos a una pericia química por parte de peritos especializados. La propietaria de la casa y expareja del sospechoso; Mirtha Cristaldo insistió en que no posee ninguna vinculación con la causa. Para el fiscal, es prematuro confirmar si la misma tiene o no una vinculación real con el caso “hasta que avancen las pesquisas”, insistió.

Los investigadores han incautado además de una serie de evidencias que servirán para determinar si existía una empresa de fachada o vinculación con una joyería instalada en el Silvio Pettirossi. “Todo eso es algo que vamos a confirmar o descartar con la investigación y con los documentos que estamos llevando”, expresó el representante del Ministerio Público.

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Siete órdenes de detención en marcha

Hasta el momento, el operativo Aurelia dejó un saldo de cuatro detenidos y se emitieron siete órdenes de detención contra los integrantes de la organización.

🔴 OPERATIVO POR ESQUEMA DE ORO: YA HAY 4 DETENIDOS Y 7 ÓRDENES DE DETENCIÓN



🚨 La Fiscalía avanza con un operativo contra un presunto esquema internacional relacionado con el tráfico de oro. El fiscal Juan Ramón Sandoval confirmó que hasta el momento hay cuatro detenidos y… pic.twitter.com/MiwBT3Eosu — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 24, 2026

Los análisis de todos los elementos requisados continúan mientras concluyen con el resto de las intervenciones simultáneas en distintos puntos.

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El Ministerio Público busca esclarecer la envergadura de una red logística compleja de tráfico de metales preciosos al Medio Oriente y consolidar las pruebas sobre la circulación de los mismos utilizando a Paraguay como país de tránsito.