Recusación retrasa juicio contra policías que habrían plantado cocaína en Pedro Juan Caballero

El supuesto intento de extorsión ocurrió el 6 de diciembre de 2019 en la intersección de las calles Cristóbal Colón y General Bruguez de la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay.

La víctima fue el comerciante Rodney Javier Bazán Borchardt, quien circulaba en su camioneta Toyota Hilux cuando fue detenido por una patrullera del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

En el móvil policial estaban el oficial ayudante Jhony Ariel Giménez Amarilla, suboficial inspector Nelson Solís Chamorro y suboficial segundo Alcides Villa Robles, quienes mientras revisaban los documentos del conductor supuestamente lo acusaron de ser narcotraficante.

Inmediatamente después, los policías “descubrieron” un pequeño corte en la carpa protectora de la carrocería de la camioneta del comerciante y justo debajo de ese agujero, ya en la carrocería, una porción de cocaína de 164 gramos.

El dueño del vehículo automáticamente acusó a los policías de haber plantado la droga y dijo que era absurdo que transportara un paquete tan pequeño en la carrocería, cuando que podría haberlo escondido en cualquier parte de la cabina.

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Pese a todo, el comerciante quedó detenido, fue imputado y hasta encarcelado en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero.

Aprehensión y procesamiento de policías de Pedro Juan Caballero

Posteriormente, el comerciante recuperó su libertad y fueron los policías los que pasaron a ser detenidos, imputados y encarcelados, por hechos punibles como extorsión y persecución de inocentes.

Tras un largo litigio, los policías del GEO fueron condenados por un Tribunal de Sentencia de Pedro Juan Caballero, en el primer juicio que terminó el 28 de agosto de 2025.

Las penas impuestas por los jueces Marcelina Quintana, Mario Peralta y Clara Martínez fueron de ocho años de cárcel para el oficial Giménez y cinco años de encierro para los suboficiales Solís y Villa.

Las senetencias fueron conseguida por la fiscala Katia Uemura, quien dirigió el caso desde un principio.

Sin embargo, cuando estos tres ya se encontraban recluidos en la Agrupación Especializada de Asunción, el primer juicio fue anulado y se ordenó uno nuevo, que está en pleno desarrollo actualmente.

Por el Ministerio Público, sigue actuando la fiscala Katia Uemura, pero el nuevo Tribunal de Sentencia está integrado por los jueces Abel Molinas, Digna Raquel Cristaldo y Edison Escobar.

El juicio se halla en la etapa de producción de pruebas, pero una recusación planteada ayer por los policías contra el Tribunal de Sentencia motivó la suspensión momentánea del proceso.

El recurso debe ser resuelto por un Tribunal de Apelación. Cuando eso pase, el juzgamiento a los policías deberá seguir.

Uno de los tres policías enjuiciados por el caso de Pedro Juan Caballero, Jhony Ariel Giménez Amarilla, fue condenado en 2025 a cuatro años de cárcel también por extorsión, cometida contra un automovilista a quien detuvo en 2024 cuando trabajaba en la comisaría 14° de Asunción.