Vídeo: incendian vehículo de periodista en Yasy Cañy en un presunto atentado

César Candia, corresponsal del SNT y C9N en Yasy Cañy, departamento de Canindeyú, denunció un presunto atentado luego de que un desconocido incendiara su vehículo en la madrugada de este viernes, cuando estaba estacionado frente a su vivienda.

Imágenes de circuito cerrado difundidas sobre el hecho muestran a una persona con el rostro cubierto acercándose al vehículo, rociándolo con un líquido inflamable y posteriormente iniciando el fuego.

Candia, quien además administra el medio digital Noticias al Día, calificó lo ocurrido como un “atentado contra su persona y su familia”.

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SPP repudia el hecho y exige una investigación

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) expresó su solidaridad con Candia y su familia. También repudió lo ocurrido, al considerar el caso como un atentado contra el comunicador.

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El gremio exigió una “investigación urgente, seria y efectiva” con el objetivo de identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del ataque.

Asimismo, reclamó la adopción urgente de medidas de seguridad para el periodista y su familia, además de garantías para que pueda continuar desarrollando su labor periodística.

SPP reclama protección para periodistas

El Sindicato de Periodistas del Paraguay sostuvo que los ataques contra trabajadores de prensa evidencian la necesidad de establecer mecanismos efectivos de protección para quienes ejercen el periodismo.

En ese sentido, el gremio reiteró su pedido al Congreso Nacional para que avance en la aprobación del proyecto de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

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Según el SPP, esta normativa permitiría establecer herramientas para prevenir agresiones, garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico y fortalecer la libertad de expresión en Paraguay.