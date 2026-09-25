Yasy Cañy: fiscal solicita reforzar seguridad de periodista tras incendio de su vehículo

La Fiscalía tomó intervención en la investigación del presunto atentado perpetrado contra el periodista César Candia, corresponsal de SNT, C9N y administrador del medio digital Noticias al Día, cuyo vehículo fue incendiado durante la madrugada de este viernes en el distrito de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú.

La causa quedó a cargo del agente fiscal Néstor Narváez, titular de la Unidad Penal N° 2 de la Fiscalía Zonal de Curuguaty.

De acuerdo con el informe fiscal, el hecho se registró frente a la vivienda de Candia, donde se encontraba estacionado el vehículo. Imágenes de cámaras de circuito cerrado captaron el momento en que una persona con el rostro cubierto se aproximó al automóvil, derramó un líquido aparentemente inflamable y le prendió fuego antes de escapar.

Inspección de la escena y refuerzo de seguridad

El fiscal Narváez se constituyó en el lugar del hecho junto con agentes de la Policía Nacional y peritos del área de Criminalística para el levantamiento de evidencias e indicios que permitan identificar al responsable material e intelectual del ataque.

Ante la gravedad del suceso, el representante del Ministerio Público solicitó formalmente al jefe policial de la jurisdicción un refuerzo inmediato en las medidas de seguridad para el comunicador y su entorno familiar.

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Exigen garantías para la labor periodística

El hecho motivó el pronunciamiento del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), que expresó su solidaridad con Candia y exigió una investigación “urgente, seria y efectiva”.

Asimismo, el gremio reiteró la necesidad de aprobar el proyecto de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos ante el constante riesgo que enfrentan los trabajadores de prensa en el interior del país.

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