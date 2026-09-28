Nueva condena contra el temible asaltante Chopalé en Ciudad del Este

Blas Pablo Melgarejo Benítez, paraguayo, de 34 años, alias Chopalé, oriundo del barrio San Rafael de Ciudad el Este, fue condenado el viernes último (25 de setiembre) a ocho años de cárcel por un asalto ocurrido el 3 de octubre de 2021 contra una despensa del barrio San Agustín del mismo municipio, que es la capital del departamento de Alto Paraná.

El fiscal Osvaldo Zaracho Romero representó al Ministerio Público (MP) en el juicio, que fue realizado en la sede del Poder Judicial de Ciudad de Este.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las juezas Lourdes Milva Morínigo Vera, Flavia Lorena Recalde Silva y Evangelina Villalba Montanía.

Otro procesado en la causa es el aún prófugo Wilson Darío Rotela Coronel, de 29 años, alias Wilson’i, quien así como Chopalé también es oriundo del barrio San Rafael de Ciudad del Este.

El escape de Chopalé de la cárcel de Minga Guazú

Chopalé y Wilson’i escaparon juntos de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú el 26 de marzo de 2025, junto con otro seis reclusos, que son los ya recapturados Fredy González Delvalle, Fernando José Aquino Salinas, Derlis Ramón Giménez Olivella y Anderson Queiroz de Freitas, y los aún prófugos Juan Valentín Insfrán Espínola y Marcio Quadra Caetano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras aquel escape de Minga Guazú, Chopalé fue declarado por la Policía Nacional (PN) como el asaltante más buscado del Paraguay, ya que habría reorganizado su banda de ”piratas del asfalto" y por ende retomado su “afición” por robar camiones de empresas transportadoras de encomiendas.

Dos condenas por asaltos en CDE y un nuevo juicio en camino

Sin embargo, Chopalé fue recapturado por la Policía el 28 de enero de 2026 en su feudo, el barrio San Rafael de Ciudad del Este.

Desde que volvió a prisión, Chopalé siguió cumpliendo una condena anterior de ocho años de cárcel que ya tenía por asalto y ahora fue sentenciado a la misma pena por otro golpe.

Además, tiene pendiente un juicio con sus principales cómplices por un asalto e intento de homicidio contra policías de Crimen Organizado. Recientemente, el inicio de este juicio fue postergado por chicanas de los procesados.