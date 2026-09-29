Video: Senad “saca de circulación” 240 toneladas de marihuana

La Senad reportó que luego de cinco días de intervención junto al Comando de Defensa Interna (Codi) se logró “desmantelar” 12 centros de producción y acopio, al igual que erradicar 79 hectáreas de cultivos de marihuana en zonas rurales de Caazapá.

Ambas instituciones, junto al fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de Caazapá, César Martínez, llevaron a cabo la “Operación Caazapá II” en las localidades de Tava Porã (Cenote), Santa Ana, Apepú, San Francisco, San Jorge y Emilianore, distritos de Tavaí y Abaí.

Al respecto, la cartera antidrogas detalla que dentro de estos centros fueron hallados 3.975 kilos de marihuana lista para su comercialización. Toda la droga fue destruida.

Además, al considerar el “potencial de producción” correspondiente a las 79 hectáreas erradicadas, sumado al volumen de marihuana ya procesada localizado en los campamentos, se estima que la operación permitió sacar de circulación unas 240,9 toneladas de cannabis.

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Pérdidas para el narcotráfico

Conforme a los datos de la Senad, esta intervención causa un “perjuicio económico superior a US$ 36 millones para las estructuras del narcotráfico” al tener en cuenta el precio promedio de la comercialización de la sustancia en el mercado argentino.

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“Las 79 hectáreas de cultivos erradicadas equivalen a unas 110 canchas de fútbol, dimensionando la superficie que fue recuperada de la producción ilegal de marihuana”, concluye la institución.

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