Allanamientos por presunto tráfico de drogas que involucraría al intendente de Mayor Martínez

En el marco de una investigación por presunto tráfico de drogas, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, aclaró que no se ha concretado la detención del intendente de Mayor Martínez, Ariel Arce (ANR), sino que se están llevando adelante allanamientos con el objetivo de recolectar datos relevantes para la causa.

El operativo incluye procedimientos simultáneos en los departamentos de Ñeembucú, Central y Asunción. Según fuentes policiales, la investigación surge a partir de información brindada por la Gendarmería argentina sobre un esquema dedicado al tráfico de drogas.

Entre los inmuebles intervenidos se encuentra la sede de la Municipalidad de Mayor Martínez, según reveló el fiscal general.

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Asistente fiscal y candidato colorado, involucrados

El procedimiento derivó también en el allanamiento de una vivienda en Luque, que pertenecería a la asistente fiscal Alba Duarte, quien es señalada como presunta colaboradora del esquema criminal.

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Asimismo, los intervinientes allanaron la Unidad Penal Ordinaria Sector 1, sede fiscal ubicada sobre la avenida Félix Bogado, en Asunción, donde Duarte cumplía funciones.

Desde este punto allanado, el fiscal Francisco Cabrera señaló que no se hallaron documentos relacionados a la causa, probablemente debido a que la funcinaria fue trasladada a esa oficina hace apenas una semana, anteriormente trabajaba en la unidad Antinarcóticos.

Agregó que, aparentemente, la asistente fiscal habría recibido una suma de dinero para facilitar la copia de una carpeta relacionada a una causa de narcotráfico. No brindó mayores detalles debido a que la causa está a cargo de la agente fiscal Verónica Valdez.

A esto se suma la intervención de una vivienda en Villa Elisa, que sería propiedad de Damián Cardozo, pareja de Duarte y candidato a concejal por el movimiento Honor Colorado.

Los investigadores indicaron que la asistente fiscal habría cumplido un rol estratégico al proveer información interna que favorecía al grupo.

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Su hermano atentó contra el intendente

Este caso se suma a antecedentes que ya rodeaban al jefe comunal. En septiembre de 2023, la camioneta de Arce Rotela fue atacada a balazos en un atentado cuyo autor se dio a la fuga en ese momento.

Posteriormente, la Policía identificó como presunto responsable a su propio hermano, Hugo Arce Rotela, quien cuenta con antecedentes en Paraguay —que habrían sido eliminados del sistema— y otro en Argentina por transgresión a la ley de narcotráfico.

Procedimiento en Pilar

Un procedimiento policial–fiscal se realizó en la mañana de este miércoles en el barrio Obrero, donde agentes intervinieron una vivienda particular en el marco de una investigación por supuesto cohecho pasivo agravado. Durante el operativo fueron incautados varios elementos que serán analizados por el Ministerio Público.

El allanamiento se llevó a cabo alrededor de las 07:30 en un domicilio ubicado sobre las calles Tacuary entre Primero de Marzo y Chóferes del Chaco, propiedad de Roberto Ariel Arce Rotela, de 43 años. El procedimiento se realizó en cumplimiento de un mandamiento judicial firmado el 15 de abril de 2026 por el juez penal de Delitos Económicos y Financieros de la Capital, Humberto Otazú, en el marco de la causa N° 15/2026.

La intervención estuvo encabezada por personal del Departamento de Crimen Organizado, bajo la dirección del comisario principal Luis López, con acompañamiento de la agente fiscal María Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Asimismo, participaron la directora de Policía de Ñeembucú, comisaria general inspectora Martina Trinidad Ortellado, junto a otros jefes policiales y efectivos de la Comisaría Segunda de Pilar.

Durante el operativo, las autoridades procedieron a la verificación completa del inmueble y a la incautación de diversas evidencias, las cuales fueron levantadas por la comitiva fiscal y lacradas en el lugar conforme a los protocolos legales.

El procedimiento se enmarca dentro de una investigación en curso por presuntos hechos de corrupción, y las evidencias recolectadas serán sometidas a peritajes para avanzar en el esclarecimiento del caso. Hasta el momento, no se informó sobre detenciones relacionadas con el allanamiento.

Intimación extrajudicial a ABC

Al respecto de esta publicación, el 17 de setiembre de 2026, Ariel Arce Rotela, envió una intimación extrajudicial al diario ABC, por medio de la cual solicita la remoción de este artículo, u otras medidas.

A continuación la misiva enviada: