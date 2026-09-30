San Pedro del Paraná: no descartan que doble homicidio sea un ajuste de cuentas mediante sicariato

Informaciones extraoficiales de la investigación sobre el doble homicidio cometido en San Pedro del Paraná apuntan a que el caso se trató de un ajuste de cuentas. Además, los intervinientes indican que, por el modo en que fueron asesinados, todo apunta a que sería un doble sicariato.

Los jóvenes fueron interceptados por al menos dos personas, según los indicios, quienes les dispararon con una escopeta y un revólver calibre .38.

Marcos Ramón Brizuela Pereira (22) tenía 18 impactos de proyectiles, presumiblemente de disparo de una escopeta, a la altura de la cabeza. Entretanto, Carlos Alberto Venialgo Algarín (22) tuvo 16 impactos también de escopeta y uno del revólver .38 mm.

Según los investigadores, los jóvenes no tienen antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional. El hecho fue cometido en un camino vecinal de la compañía San Rafael del distrito.

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Ajuste de cuentas

Una de las hipótesis de los investigadores es que el hecho puede tener un origen en un ajuste de cuentas, vinculado al submundo del narcotráfico. Esto, teniendo en cuenta las características del doble homicidio.

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Además, habría versiones que señalan que los jóvenes serían parte de una estructura criminal que opera en la región.

Esta estructura se dedicaría al tráfico de estupefacientes hacia la Argentina, además de cometer atracos en la zona de Itapúa.

Otra de las líneas investigativas presume que se pudo tratar de un ajuste de cuentas relacionado con las apuestas clandestinas. Esto debido a que los fallecidos salían de una cancha de pikivóley, sitio donde habitualmente se realizan apuestas millonarias.

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El caso investigado

Un caso de doble homicidio fue reportado en San Pedro del Paraná la noche de este martes. El hecho ocurrió cerca de las 20:00 en la compañía Reserva San Rafael del distrito. En un camino vecinal fueron ultimados a tiros dos jóvenes.

Las víctimas fueron identificadas como Marcos Brizuela Pereira y Carlos Alberto Venialgo Algarín, ambos domiciliados en la zona. Los jóvenes estaban a bordo de una motocicleta Kenton Shark tipo trail con matrícula 963 ACAS.

El médico forense Luis Vega determinó la causa de muerte de ambos por un shock hipovolémico por disparo de arma de fuego.

La investigación estará a cargo del agente fiscal de turno de la Unidad Penal N° 1 de San Pedro del Paraná, Egidio Borja.