Policiales
30 de septiembre de 2026 a la - 11:39

Senad reporta la destrucción de 49 toneladas de marihuana en Bella Vista Norte

Antidrogas detectaron y destruyeron marihuanales en Bella Vista Norte, Amambay.
La Senad reportó la destrucción de marihuanales en Bella Vista Norte, Amambay.

La Senad informó que una incursión conjunta con la FTC permitió la destrucción de 49.000 kilos de marihuana en Bella Vista Norte y el desmantelamiento de campamentos narcos.

Por Eder Rivas
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Un operativo de eliminación de marihuana se llevó a cabo en un establecimiento rural ubicado en el distrito de Bella Vista Norte, departamento de Amambay.

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Durante la incursión, fueron sacadas de circulación 16 hectáreas de cultivos de marihuana, lo que representa una producción estimada de 48.000 kilos de la droga una vez cosechada, 800 kilos de marihuana en ramas y 200 kilos de marihuana picada.

Con estos datos, son aproximadamente 49 toneladas de la droga sacadas de circulación, según un informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Desde dicha institución, indicaron que del operativo también participaron miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Destrucción de campamentos narcos, durante una incursión de la Senad y la FTC en Bella Vista Norte, Amambay.
La Senad informó también sobre la destrucción de campamentos narcos durante una incursión en Bella Vista Norte, Amambay.

Pérdidas por más de 7 millones de dólares

Según la Senad, el volumen de droga que se sacó de circulación representa un lucro cesante estimado en 7,3 millones de dólares para las organizaciones criminales, tomando como referencia la expectativa de valor en el mercado brasileño.

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Durante el procedimiento no hubo detenidos y, además de la destrucción de la marihuana, se procedió al desmantelamiento de siete campamentos narcos, según informaron desde el ente rector contra el narcotráfico.