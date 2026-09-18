Narcotráfico en Amambay: imputan a los cinco detenidos en Capitán Bado

La fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, formuló imputación contra los cinco detenidos durante un operativo antidrogas en la colonia Aguara Veve, distrito de Capitán Bado y solicitó la prisión preventiva de los procesados, según un informe de la institución.

La causa abierta contra los mismos es por el hecho de tenencia y tráfico de drogas peligrosas; los afectados por la acción penal son Olivio Acosta López, Jorge René Barúa Miñarro, Héctor Sanabria, Javier Galeano y Bernardo Jara, quienes a criterio de la fiscala del caso, deberán guardar reclusión en la cárcel regional de Pedro Juan Caballero.

Antecedentes del caso

Los cinco imputados fueron detenidos durante la realización de varios allanamientos en el área rural de Capitán Bado, donde se decomisó y destruyó unas 10 toneladas de marihuana en distintas formas de procesamiento.

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El procedimiento efectuado por la Senad permitió también la incautación de varios vehículos “cuatro ruedas” y motocicletas, además de armas, municiones, elementos propios de un laboratorio de procesamiento de drogas y se destruyó campamentos narcos.