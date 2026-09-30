Video: Turistas brasileños desarman a asaltante en pleno microcentro de Ciudad del Este

El hecho ocurrió el martes, aproximadamente a las 18:00, frente al Shopping Box, sobre la avenida Luis María Argaña y Monseñor Rodríguez, según el informe de la Comisaría 1ª del barrio San Agustín.
Las víctimas fueron identificadas como Emanuel de Lima Costa y Elmiro Flores Junior, oriundos de Minas Gerais, Brasil.
Según la denuncia, ambos caminaban por la zona céntrica cuando fueron interceptados por un hombre que, con un arma de fuego en mano, les habría exigido la entrega de una cadena de oro.
Inmediatamente, se produjo un forcejeo, hasta que los afectados consiguieron desarmar al asaltante, con ayuda de otras personas, incluyendo agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT). El hombre posteriormente huyó a bordo de una motocicleta, pero sin su pistola 9 milímetros, un lado de su calzado y un quepis.
Incautan pistola y otras evidencias
Las evidencias fueron entregadas a los agentes policiales, quienes comunicaron el procedimiento a la fiscala Julia González. Asimismo, intervino personal del Departamento de Criminalística.
Pese a la presencia constante de la cúpula policial, el despliegue de diversos operativos y el refuerzo del Grupo Lince, los hechos delictivos continúan imparables en Ciudad del Este, incluso en sectores céntricos donde existe una mayor presencia de agentes policiales.