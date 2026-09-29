Roban cargamento de cigarrillos tras interceptar un furgón en Ciudad del Este

El asalto ocurrió este martes, a las 5:20 aproximadamente, debajo del Multiviaducto del kilómetro 7 de Ciudad del Este.

Según datos, Ricardo Núñez y Diego López salieron del Parque Mercosur a bordo de un furgón Mazda de color blanco, chapa AED 619, que transportaba 40 cajas de cigarrillos de la marca Gudang Garam, pertenecientes a la firma Macedonia.

Los trabajadores se dirigían hacia la zona céntrica cuando fueron interceptados por un grupo de delincuentes que se movilizaba en un Toyota Vitz, chapa AABS 460, y dos motocicletas.

Tras reducir a las víctimas, los delincuentes trasladaron a los dos hombres y el furgón hasta el barrio Pablo Rojas, donde realizaron el trasbordo de las mercaderías a otro vehículo.

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Posteriormente, Núñez y López fueron abandonados en las inmediaciones del puente Costa Cavalcanti, que conecta Ciudad del Este con Hernandarias.

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En tanto que, el vehículo utilizado por los asaltantes fue localizado abandonado en el asentamiento Belén.

Abandonaron furgón vacío tras persecución

Durante un rastrillaje, agentes de la Policía Motorizada divisaron el furgón y se inició una persecución que se extendió hasta el barrio San Agustín. En ese lugar, uno de los presuntos delincuentes abandonó el rodado y huyó a pie por un barranco.

El furgón fue recuperado sin la carga, debido a que las 40 cajas de cigarrillos ya habían sido trasladadas a otro rodado durante el asalto.