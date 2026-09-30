Eusebio Ayala: intensifican la búsqueda del principal sospechoso del feminicidio

El presunto autor del feminicidio es Junior Ramón Delvalle Almeida (28), oriundo de Caacupé. El prófugo fue sindicado como el supuesto responsable del rapto de Rebeca Martínez Aricayé (28) y Carolina Raquel Aguilar (32), que derivó en el asesinato a tiros de la primera, mientras que la otra quedó malherida en el cementerio municipal de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

El comisario Luis Justiniano Barrios, jefe de la Dirección de Policía de Cordillera, informó que Delvalle Almeida fija domicilio en el barrio San Blas de Caacupé y actualmente se encuentra prófugo. Los investigadores buscan localizarlo para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Delvalle Almeida se comunicó telefónicamente con otros medios de comunicación para dar su versión sobre lo ocurrido. Aseguró que acudió a la fiesta acompañado de su pareja y que no conoce a las mujeres atacadas. También manifestó que estuvo un momento con el grupo, pero que no permaneció mucho tiempo junto a ellas.

El hombre cuenta con un antecedente por robo agravado, que data de 2015.

Hasta el momento, Delvalle Almeida continúa prófugo y la Policía mantiene una intensa búsqueda para localizarlo y obtener información que permita avanzar en la investigación.

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Antecedentes del caso

Rebeca Martínez y Carolina Aguilar participaron el 27 de septiembre de una jineteada realizada en la compañía Jaula Cué, de Eusebio Ayala. Al día siguiente, 28 de septiembre, ambas fueron encontradas en el cementerio municipal de la ciudad.

Rebeca Martínez fue hallada sin vida, mientras que Carolina Aguilar fue encontrada gravemente herida y permanece internada en estado crítico en el Hospital de Trauma.

En el marco de la investigación, ayer, martes, se presentaron para prestar declaración Lucas Núñez (19), ante la Fiscalía de Eusebio Ayala, y Juan Manuel Durañona (37), ante la Dirección de la Policía Nacional en Cordillera. Ambos habían sido vistos en videos durante la jineteada acompañando a las mujeres.

La investigación continúa a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional, que buscan esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes estuvieron involucrados.

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