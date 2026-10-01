Aprehenden a chófer de plataforma que aparentemente usaba auto alquilado para asaltos

En un operativo entre la Comisaría 23ª de Ypané y la Comisaría 53ª de San Miguel, los agentes policiales lograron aprehender a un joven de 28 años señalado como el chófer y presunto cómplice de una serie de asaltos perpetrados en varias ciudades del departamento Central.

El procedimiento se concretó durante la tarde del miércoles sobre las calles Mariscal López y José Viñuales, en la zona sur de Fernando de la Mora, tras una persecución tecnológica que permitió desactivar a distancia el automóvil en el que circulaba el sospechoso.

Lea más: Asesinato en Eusebio Ayala: Fiscalía rastrea celulares de víctimas

El detenido fue identificado como Fernando Rubén Valdez González, de 28 años y sin antecedentes penales, quien operaba simulando ser conductor de la plataforma de viajes Bolt. Según la investigación fiscal y policial, el sujeto alquilaba un automóvil Toyota Vitz color celeste, año 2011, rodado que utilizaba para trasladar al asaltante principal hasta los comercios elegidos como blanco, aguardarlo en las cercanías y facilitar la posterior huida de la escena del crimen.

Así llegaron a supuesto conductor de plataforma

El hecho más reciente que desencadenó la captura ocurrió en el local comercial “Luna Íntima”, ubicado sobre la calle Juan Bautista Egusquiza, en el barrio San Francisco de Ypané.

Un delincuente descendió del Toyota Vitz y simuló ser un cliente interesado en comprar medias. Segundos después, el hombre se alzó la remera, exhibió un arma de fuego encastrada en la cintura e intimó a la propietaria a entregar la recaudación del día.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asaltos de día y tortoleros de noche: la inseguridad no da tregua en Asunción

El malviviente escapó del sitio con cuatro pares de medias y unos 2.000.000 de guaraníes en efectivo, abordando velozmente el coche que lo aguardaba a escasas cuadras.

Al verificar los datos mediante el sistema de cruzamiento de información de la Policía Nacional, los uniformados constataron que el auto estaba a nombre de una empresa de alquiler de vehículos.

Los representantes de la firma colaboraron de inmediato con los intervinientes, brindando los datos del contrato de arrendamiento y activaron el rastreo satelital por GPS. Al ubicar el coche en tránsito por Fernando de la Mora, la empresa aplicó el corte remoto de corriente.

Historial de asaltos, evidencias incautadas e intervención fiscal

El subcomisario Nelson Quiñónez, subjefe de la Comisaría 23ª de Ypané, explicó que el aprehendido no actuaba como un elemento clave dentro de la logística delictiva. “El mismo vehículo y este conductor ya fueron identificados en un hecho similar de tentativa de estafa denunciado en julio pasado en la jurisdicción de la Comisaría 1ª de San Lorenzo. Todo está documentado y puesto a disposición de la Justicia”, precisó el jefe policial.

Al momento de la aprehensión, Valdez González se encontraba acompañado por su pareja, una mujer de 45 años domiciliada en San Lorenzo.

Lea más: Aprehenden a un hombre que entró a una vivienda por el techo y se escondió en un clóset

Por disposición del agente fiscal de turno de J. Augusto Saldívar, Ángel Gill, el conductor permaneció recluido en la sede policial en carácter de aprehendido, al igual que los tres teléfonos celulares hallados en su poder y el contrato de alquiler del vehículo.

Por su parte, la acompañante recuperó la libertad al no hallarse elementos directos que la vinculen con la ejecución del asalto, mientras la Policía busca al autor material que aparece en las grabaciones.