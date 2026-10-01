Video: En Paraguay “opa la plata, opa la amor”, dijo supuesto criminal expulsado

Un ciudadano brasileño identificado como Aldair Ovelar, alias “Careca”, fue expulsado del país este jueves y entregado a las autoridades del Brasil; su salida del Paraguay se hizo efectiva en la oficina de la Dirección Nacional de Migraciones, en Pedro Juan Caballero.

La fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, quien encabezó la captura del extranjero en representación del Ministerio Público, valoró la importancia de las tareas desplegadas y el desenlace que se tuvo.

Coronel confirmó que Ovelar es miembro activo del grupo criminal brasileño Comando Vermelho. Agregó que sobre el mismo pesaba orden de captura internacional por narcotráfico en el marco de una condena en el vecino país, además de otros delitos que se le atribuyen.

“Opa la plata, opa la amor”: frase del brasileño expulsado

Aldair Ovelar, brasileño, supuesto miembro del Comando Vermelho, fue consultado tras su expulsión acerca de si es o no de dicho grupo criminal, a lo que respondió que no. Posteriormente dijo que para vivir en Paraguay se necesita tener dinero.

En ese sentido, utilizó la frase “Opa la plata, opa la amor (se acaba el dinero, se acaba el amor)”, pero no brindó detalles acerca de lo que le motivó a expresarse de esa manera. Ante la pregunta de cómo hizo para permanecer en nuestro país, guardó silencio.

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¿Cómo fue su captura?

Su captura fue efectuada por agentes de la oficina regional de Pedro Juan Caballero, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), durante un allanamiento realizado el miércoles último en la colonia Cristino Potrero, distrito de Capitán Bado, Departamento de Amambay.