Caso Marset: Bolivia desmantela red de encubrimiento e investiga rutas en el Chaco paraguayo

Un megaoperativo en Bolivia resultó en la detención de 14 personas, incluyendo altos mandos policiales, jueces y fiscales, en el marco de una investigación contra la organización criminal liderada por Sebastián Marset.

La intervención buscó desmantelar estructuras de encubrimiento institucional.

El secretario departamental de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santistevan, confirmó a la 730 AM que la operación se ejecutó de manera unilateral por el sistema de inteligencia de la Policía Boliviana. El objetivo fue evitar la filtración de información que históricamente frustraba las capturas.

“Este operativo ha estado orientado hacia policías corruptos, hacia ex autoridades que estaban involucradas con el narcotráfico, principalmente con la organización criminal de Marset”, declaró Santistevan.

Según el funcionario, la acción marca un precedente tras décadas de gobiernos señalados por la narcocorrupción.

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Detenciones y hallazgos de dinero

Entre los aprehendidos figuran el fiscal departamental de Santa Cruz y un fiscal de La Paz, además de oficiales de alto rango.

Santistevan detalló que, durante una vigilia en la residencia del fiscal general, las autoridades interceptaron una ambulancia que transportaba grandes sumas de dinero.

“Encuentran millones de pesos bolivianos. No se puede cuantificar porque todo estaba envuelto en colchas. Son fajos de dinero en corte de 100 bolivianos”, explicó el secretario. El funcionario señaló que el patrimonio del fiscal no guarda relación con sus ingresos legales.

El fiscal general y el fiscal departamental de Santa Cruz fueron capturados al descender de un vuelo comercial proveniente de Sucre. Santistevan afirmó que los delitos imputados incluyen legitimación de ganancias ilícitas y pertenencia a una organización criminal, debido a vínculos directos con Marset.

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Conexiones con Paraguay y la región

El secretario departamental subrayó que la estructura criminal mantiene operaciones vigentes en la región, utilizando al Chaco paraguayo como punto estratégico.

Según Santistevan, las aeronaves vinculadas al narcotráfico cruzan la frontera y llegan a territorio paraguayo en aproximadamente 20 minutos.

“Hay conexiones porque están vigentes. Ellos trafican a través de tres estados principalmente. En primer orden con Brasil, a través de la línea de frontera, y en segundo orden con Paraguay, a través del Chaco paraguayo”, puntualizó el funcionario sobre la logística del grupo.

Santistevan aclaró que, aunque la información sobre estas conexiones es sólida, aún no se compartió formalmente con las autoridades paraguayas debido a la reserva del operativo.

La investigación se apoya en material incautado, incluyendo 15 teléfonos celulares y declaraciones del propio Marset.

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Cooperación internacional y extradiciones

El operativo contó con el respaldo de la inteligencia de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Santistevan indicó que el plan forma parte de un compromiso multilateral para combatir el narcoterrorismo y sanear las instituciones bolivianas infiltradas por el crimen organizado.

“A todos a quienes se les ha revocado la visa, el fiscal departamental, el fiscal nacional, un ex ministro y jueces, son potencialmente extraditables”, afirmó el secretario.

Se espera que las gestiones ante la cancillería boliviana avancen en las próximas 72 horas.

El funcionario concluyó que esta es solo la primera fase de una estrategia gradual. El propósito final consiste en detener a los líderes de las organizaciones criminales transnacionales, como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, que mantienen influencia en Bolivia y países vecinos.