Policiales
30 de septiembre de 2026 a la - 20:14

Asesinato en Eusebio Ayala: Fiscalía rastrea celulares de víctimas

Dos hombres en la parte trasera de una camioneta negra, uno de pie y otro agachado, manipulando un objeto cubierto.
Imagen ilustrativa: los investigadores analizan imágenes de circuito cerrado por el asesinato de Rebeca Martínez Aricayé en Eusebio Ayala. ABC

El Ministerio Público continúa con las investigaciones referentes al fatal ataque registrado esta semana en la localidad de Eusebio Ayala. Uno de los objetivos de los investigadores es localizar los celulares de las víctimas.

Por ABC Color
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A 72 horas del brutal ataque en Eusebio Ayala que dejó una mujer fallecida y otra luchando por su vida, hay un sospechoso principal en la mira de la Policía Nacional. Al mismo tiempo aparecen elementos que ayudan a construir la secuencia del asesinato.

Sobre el avance de las pesquisas, el comisario Abel Cantero, jefe de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, mencionó que uno de los buscados por el hecho es Junior Ramón Delvalle Almeida (28).

La víctima fatal fue Rebeca Martínez Aricayé (28) y su amiga, Carolina Raquel Aguilar (32) sobrevivió al ataque, pero se encuentra internada en el Hospital de Trauma.

Las jóvenes fueron perseguidas por tres hombres que se movilizaban en una camioneta Toyota Fortuner blanca sin chapa, tras una jineteada. Las mujeres fueron raptadas y ultimadas a balazos en Eusebio Ayala, distrito de Cordillera, en la madrugada del lunes último.

Lea más: Eusebio Ayala: intensifican la búsqueda del principal sospechoso del feminicidio

Fiscalía rastrea celulares de las víctimas

Además de la Policía, el Ministerio Público también continúa con sus investigaciones por el caso mediante la fiscala Norma Salinas.

Según la agente, la Fiscalía trabaja principalmente con elementos documentales y todavía existen varios datos que deben ser esclarecidos.

Rebeca Martínez Aricayé, víctima del supuesto feminicidio.
Rebeca Martínez Aricayé, víctima fatal.

Otro punto que señaló es que el temor de las personas a acercarse a declarar también dificulta el avance de las investigaciones referentes al crimen. Además de lo mencionado, otro objetivo de la investigadora es localizar los celulares de las víctimas, ya que estos dispositivos no fueron encontrados junto a los cuerpos.

“Estoy pidiendo a las telefonías la última ubicación, a través del Juzgado, de los dos números”, confirmó a ABC Color.

Lea más: Aparecen nuevas imágenes de la noche del horror en Eusebio Ayala

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