Asesinato en Eusebio Ayala: Fiscalía rastrea celulares de víctimas

A 72 horas del brutal ataque en Eusebio Ayala que dejó una mujer fallecida y otra luchando por su vida, hay un sospechoso principal en la mira de la Policía Nacional. Al mismo tiempo aparecen elementos que ayudan a construir la secuencia del asesinato.

Sobre el avance de las pesquisas, el comisario Abel Cantero, jefe de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, mencionó que uno de los buscados por el hecho es Junior Ramón Delvalle Almeida (28).

La víctima fatal fue Rebeca Martínez Aricayé (28) y su amiga, Carolina Raquel Aguilar (32) sobrevivió al ataque, pero se encuentra internada en el Hospital de Trauma.

Las jóvenes fueron perseguidas por tres hombres que se movilizaban en una camioneta Toyota Fortuner blanca sin chapa, tras una jineteada. Las mujeres fueron raptadas y ultimadas a balazos en Eusebio Ayala, distrito de Cordillera, en la madrugada del lunes último.

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Fiscalía rastrea celulares de las víctimas

Además de la Policía, el Ministerio Público también continúa con sus investigaciones por el caso mediante la fiscala Norma Salinas.

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Según la agente, la Fiscalía trabaja principalmente con elementos documentales y todavía existen varios datos que deben ser esclarecidos.

Otro punto que señaló es que el temor de las personas a acercarse a declarar también dificulta el avance de las investigaciones referentes al crimen. Además de lo mencionado, otro objetivo de la investigadora es localizar los celulares de las víctimas, ya que estos dispositivos no fueron encontrados junto a los cuerpos.

“Estoy pidiendo a las telefonías la última ubicación, a través del Juzgado, de los dos números”, confirmó a ABC Color.

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