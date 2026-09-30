Policiales
30 de septiembre de 2026 a la - 10:50

Asalto en Limpio: roban unos G. 5 millones de una estación de servicios

Agentes de la Policía conversaron con el empleado víctima del asalto y toman algunos datos en la estación de servicios Puma de la ciudad de Limpio.
Agentes de la Policía conversaron con el empleado víctima del asalto y toman algunos datos en la estación de servicios Puma de la ciudad de Limpio.

Dos maleantes armados con revólveres se alzaron con unos G. 5.000.000 en efectivo, más un teléfono celular tras asaltar una estación de servicios ubicada en la ciudad de Limpio el lunes último. Agentes de Investigaciones tomaron imágenes grabadas por las cámaras de seguridad para intentar identificar a los presuntos asaltantes.

Por ABC Color
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De acuerdo con el relato de los uniformados, el asalto ocurrió poco después de las 06:00 del pasado lunes, cuando los desconocidos aprovecharon la tranquilidad del feriado para llegar hasta la estación Puma ubicada sobre la ruta PY 03 de la ciudad de Limpio, donde al principio se presentaron como simples clientes.

Pero en el momento en que ambos desconocidos confirmaron que el sitio no contaba en ese momento con guardia de seguridad privada ni efectivos de la Policía Nacional cerca, sacaron sus armas.

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Tras asalto con toma de rehén en Limpio, maleantes huyeron en moto

Según los policías, el empleado Arnaldo Ariel Estigarribia (50) fue tomado como rehén y luego obligado a punta de armas a entregar su teléfono celular y luego la recaudación del fin de semana, que serían de unos G. 5.000.000.

Una vez consumado el golpe, los maleantes guardaron los billetes en sus bolsillos y escaparon del lugar supuestamente supuestamente a bordo de una motocicleta.

Lea más: Asaltan una estación de servicios en Limpio

Tras la denuncia del hecho personal de la comisaría jurisdiccional y del departamento de Investigaciones de Central llegó a la gasolinera para tomar datos de lo ocurrido y tratar de identificar y capturar a los presuntos asaltantes.

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