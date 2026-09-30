Asalto en Limpio: roban unos G. 5 millones de una estación de servicios

De acuerdo con el relato de los uniformados, el asalto ocurrió poco después de las 06:00 del pasado lunes, cuando los desconocidos aprovecharon la tranquilidad del feriado para llegar hasta la estación Puma ubicada sobre la ruta PY 03 de la ciudad de Limpio, donde al principio se presentaron como simples clientes.

Pero en el momento en que ambos desconocidos confirmaron que el sitio no contaba en ese momento con guardia de seguridad privada ni efectivos de la Policía Nacional cerca, sacaron sus armas.

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Tras asalto con toma de rehén en Limpio, maleantes huyeron en moto

Según los policías, el empleado Arnaldo Ariel Estigarribia (50) fue tomado como rehén y luego obligado a punta de armas a entregar su teléfono celular y luego la recaudación del fin de semana, que serían de unos G. 5.000.000.

Una vez consumado el golpe, los maleantes guardaron los billetes en sus bolsillos y escaparon del lugar supuestamente supuestamente a bordo de una motocicleta.

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Tras la denuncia del hecho personal de la comisaría jurisdiccional y del departamento de Investigaciones de Central llegó a la gasolinera para tomar datos de lo ocurrido y tratar de identificar y capturar a los presuntos asaltantes.