Aprehenden a dos sospechosos de “tortoleada”

Una mujer de 45 años fue víctima de una “tortoleada” mientras participaba de una entrevista laboral en un comercio de Fernando de la Mora. Dos personas habrían forzado su vehículo y sustraído una gran cantidad de objetos que estaban en el habitáculo. Ambos sospechosos fueron aprehendidos y la Policía recuperó las pertenencias.

El procedimiento se concretó luego de que agentes de la Comisaría 53ª siguieran el recorrido de los sospechosos mediante imágenes de circuito cerrado. Los uniformados localizaron el automóvil en las inmediaciones del lugar y aprehendieron a sus ocupantes.

Los detenidos fueron identificados como Cristhian Antonio Cardozo Villalba, de 30 años, y Diana Esther Toñanez Pavón, de 43. Según el suboficial inspector Claudio Lezcano, ambos fueron trasladados a una dependencia policial y no registraban antecedentes, de acuerdo con los datos mencionados por el interviniente.

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Aprovecharon que la víctima estaba en una entrevista laboral

De acuerdo con el relato policial, la víctima, Bernarda Carolina Alarcón Paredes, había dejado su vehículo en el estacionamiento de un bar de la zona para participar de una entrevista de trabajo.

Mientras ella se encontraba en el lugar, un hombre habría forzado el automóvil y sustraído los objetos que estaban en su interior. Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron observar parte del procedimiento, según explicó Lezcano.

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La Policía recibió el aviso y acudió al sitio. Con el apoyo de la víctima y de testigos, los agentes realizaron un recorrido por las inmediaciones, siguiendo las imágenes del circuito cerrado facilitadas por el propietario del establecimiento, hasta localizar el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

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Celulares, herramientas y hasta una raqueta de pádel

La lista de objetos recuperados incluye varios teléfonos celulares de marcas Samsung, Redmi y Motorola, además de dos tabletas, seis auriculares inalámbricos y cargadores. También se encontraron herramientas eléctricas, entre ellas un taladro, baterías, una amoladora y un martillo demoledor.

Los intervinientes también incautaron una billetera con documentos, chequeras vacías, una agenda y otros objetos personales. En el procedimiento se incautó un automóvil Chevrolet Onix gris, con matrícula HAP 059, en el que se desplazaban los aprehendidos.

Lezcano señaló que la víctima reconoció la totalidad de sus pertenencias en sede policial. La Policía no informó sobre faltantes tras la recuperación de los objetos.

Investigan si se dedican a este tipo de hurtos

Consultado sobre la posibilidad de que los aprehendidos formen parte de un grupo dedicado a cometer “tortoleadas”, el suboficial indicó que no podía confirmar esa hipótesis. La investigación deberá determinar si los sospechosos están vinculados con otros hechos similares.

El caso fue comunicado a la fiscala de turno de la Unidad Penal N.º 6, Carmen Bogado, quien dispuso que los aprehendidos permanezcan en la sede policial y comparezcan ante el Ministerio Público, junto con las actuaciones preliminares y las evidencias incautadas.