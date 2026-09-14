Tortoleros roban G. 32.000.000 de una camioneta en el barrio Ybaroty de Villarrica

La víctima de los ladrones conocidos como tortoleros fue Gilberto Palacios Rodas (34), agricultor, domiciliado en el barrio Sagrada Familia de la ciudad de Paso Yobai, propietario de una camioneta Toyota Hilux blanca, año 2018.

De acuerdo con el relato de la víctima, el sábado en horas de la noche dejó estacionada su camioneta en la dirección señalada, para ingresar a una propiedad donde estaban celebrando el cumpleaños de su hermano.

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Ya en los primeros minutos de la madrugada del domingo salió a la calle y se percató de que los desconocidos habían roto la ventanilla trasera del lado izquierdo. Tras verificar el interior de la camioneta descubrió que los desconocidos se apropiaron de la suma de G. 30.000.000 que había dejado en un bolso de mano, en medio de los asientos de enfrente.

Dos millones en la guantera

Los delincuentes también se llevaron otros G. 2.000.000 que la víctima dejó en la guantera de la camioneta Toyota Hilux, lo que hace sospechar que los delincuentes ingresaron por la ventana al interior del vehículo y comenzaron a revisar minuciosamente el interior de la cabina.

Tras la denuncia del hecho agentes de la comisaría jurisdiccional y de Investigaciones del departamento del Guairá llegaron al sitio junto con personal de Criminalística, quienes levantaron algunas evidencias del sitio.

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En tanto que los agentes de Investigaciones verificaron toda la cuadra y las otras calles adyacentes en busca de cámaras de seguridad que pudieron haber captado el momento del robo o a los ladrones cuando escapaban del lugar.