Un hombre muere tras una discusión en una comunidad indígena de Asunción

Un hombre fue aprehendido por agentes de la Comisaría 8ª de Asunción tras un supuesto hecho de homicidio ocurrido en la Comunidad Indígena Ava Guaraní, ubicada en el barrio Yukyty de Asunción.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, los agentes acudieron al lugar luego de recibir una llamada al sistema 911 que alertaba sobre un supuesto hecho de homicidio.

Según las manifestaciones recogidas por los intervinientes, la víctima se encontraba en compañía del ahora aprehendido cuando se inició una discusión. En ese contexto, el sospechoso habría utilizado un arma blanca y provocado una herida en la zona del tórax.

El suboficial Rubén Caballero, de la Comisaría 8.ª de Asunción, señaló que los policías fueron alertados por los pobladores de la comunidad sobre lo ocurrido.

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Víctima fue trasladada a un hospital

Tras resultar herida, la víctima fue auxiliada por familiares y trasladada hasta el Hospital General de Lambaré.

Sin embargo, al llegar al centro asistencial se constató que ya no presentaba signos vitales, según el reporte policial.

El informe no precisa en esta etapa la identidad de la víctima ni brinda mayores detalles sobre las circunstancias que desencadenaron la discusión.

Vecinos redujeron al supuesto autor

Luego del hecho, vecinos de la comunidad habrían reducido al sindicado autor y lo entregaron a los agentes policiales que llegaron al sitio.

El hombre fue aprehendido y trasladado hasta la Comisaría 8ª de Asunción.

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La Policía informó, además, que los vecinos entregaron a los intervinientes el arma blanca que habría sido utilizada durante el supuesto ataque. Se trataría de un cuchillo de cocina.