Caso Eusebio Ayala: imputan a supuesto cómplice de los asesinos

El homicidio de Rebeca Martínez Aricayé, de 28 años, e intento de homicidio de Carolina Raquel Aguilar, de 32 años, se produjo el 28 de setiembre pasado en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

Las mujeres fueron chocadas, secuestradas, baleadas y luego abandonadas frente a la cruz mayor del cementerio local. Rebeca murió en el lugar. Carolina aún lucha por vivir.

Según la Policía Nacional (PN), los autores del ataque fueron Junior Ramón Delvalle Almeida, de 30 años, alias Junior Peluquero; su cuñado Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, de 28 años, alias Chule, y un hombre de unos 40 años que usaba un quepis azul, que hasta ahora no fue identificado. Todos están prófugos.

Junior Peluquero, quien ya era luego buscado por asalto, y Chule, quien usaba tobillera electrónica por robo de vehículos, ya están imputados desde el jueves último (1 de octubre) por homicidio doloso agravado.

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El viernes pasado (2 de octubre), la Policía encontró en Itauguá la camioneta Toyota Fortuner blanca usada para secuestrar a las chicas y dentro de la cual estas fueron baleadas. El vehículo fue robado el 18 de agosto pasado en el barrio Virgen del Huerto de Asunción.

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Ese mismo día, la Policía allanó el aguantadero que usaba la banda, en Altos, donde los investigadores recuperaron imágenes de circuito cerrado que enseñan justamente a los tres supuestos autores materiales, Junior Peluquero, Chule y el hombre de quepis azul, y también al que sería su cómplice, Braian Matías Funes Galeano, de 26 años, alias Mati, quien fue el que alquiló la casa quinta donde se escondía el grupo y que de hecho estuvo los últimos días con los demás sospechosos.

Ayer sábado (3 de octubre), Mati se dio por detenido en Mariano Roque Alonso, negó haber estado en la fiesta de jineteada, pero tampoco quiso aportar datos sobre los prófugos.

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Hoy domingo (4 de octubre), la fiscala Norma Concepción Salinas Daiub imputó a Mati por homicidio doloso agravado, en carácter de cómplice, y requirió prisión preventiva.

¿Por qué les dispararon?

La Fiscalía sostiene que Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo y la persona del quepis azul “serían dos de los autores materiales del hecho investigado” y que Junior Ramón Delvalle Almeida “habría dado las instrucciones para perpetrar los homicidios, por lo cual se lo considera como el autor moral del hecho investigado”.

“En el evento de jineteada se encontraba Aníbal Javier Guanes López (expareja de la víctima fatal Rebeca Martínez Aricayé), quien observaba a la misma bailar con el grupo de personas antes mencionadas, situación que le causó molestia, por lo que fue hasta donde se encontraban los mencionados, chocando por la persona que vestía una remera mangas cortas de color rosado, pantalón de color claro, quepis de color azul, calzado de color oscuro, con plantilla de color blanco”, explica la Fiscalía en su imputación.

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Esta situación desencadenó una pelea en plena pista de baile entre el exnovio de Rebeca y los miembros del grupo de Junior Delvalle.

En cuanto a la motivación del crimen, sería porque Junior, Édgar y el de quepis azul intentaron vengarse del exnovio de Rebeca, por la pelea que tuvieron durante la fiesta de jineteada, pero como no pudieron encontrarlo “remataron” por las chicas.