Policiales
06 de octubre de 2026 a la - 07:17

Video: Hallan la motocicleta usada para el asasinato del chofer de Bolt en Luque

Durante una serie de cuatro allanamientos realizados ayer lunes, los agentes incautaron la motocicleta presuntamente utilizada por los asaltantes de Gustavo Antonio Benítez Acuña, un conductor de la plataforma Bolt de 40 años que fue asesinado durante el robo. El vehículo fue localizado en la vivienda de uno de los sospechosos que aún no fue capturado.

Por ABC Color
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Según el informe policial, los tres jóvenes que acorralaron y acabaron con la vida de Benítez Acuña, se desplazaban a bordo de esta motocicleta cuando interceptaron el automóvil Toyota New Vitz conducido por la víctima en la compañía Isla Bogado, en el límite entre Luque y San Lorenzo.

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Al momento del ataque, Benítez no realizaba el viaje a través de la aplicación Bolt. En el vehículo lo acompañaban Diana Violeta Ayala González, de 18 años, y una adolescente de 16. Según explicó el comisario Flaminio Quinteros, ambas eran conocidas del conductor y solían salir con él habitualmente.

“Ellas no se encontraban como pasajeras. En varias oportunidades lograron salir con la víctima fatal”, señaló el jefe de investigaciones del departamento Central. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, las dos acompañantes habrían servido de “carnada” debido a que tenían cierta relación con la víctima, para dirigirlo hacia el punto donde se ejecutaría el golpe.

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Planificaron todo en un grupo de WhatsApp

El plan habría sido coordinado previamente a través de un grupo de WhatsApp integrado por los sospechosos. Por lo que, al llegar a la ubicación acordada, los tres asaltantes emboscaron el vehículo desde la motocicleta.

Auto azul chocado contra un muro de ladrillo, sin personas presentes, iluminado por faroles en un entorno urbano nocturno.
El vehículo de Gustavo Antonio Benítez Acuña tras chocar contra una muralla posterior al asalto.

Durante un forcejeo, uno de los atacantes disparó contra Benítez Acuña, impactándolo en la cabeza y el abdomen. Malherido, el conductor intentó maniobrar para huir, pero terminó colisionando contra una muralla, perdiendo la vida en el lugar.

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Los detenidos

Hasta la fecha, las autoridades han detenido a dos mujeres (la joven de 18 años y la menor de edad) y a dos hombres. Entre los aprehendidos figura Kevin Matías Delgado Lezcano, de 18 años, quien se entregó el domingo en la Comisaría 46ª de Isla Bogado y admitió su participación, señalando a sus presuntos cómplices.

Hombre de pie en chaqueta negra en la Comisaría 46 de Isla Bogado, con ambiente formal y expresión tranquila.
Kevin Matías Delgado Lezcano, detenido en relación al homicidio de un chofer de Bolt en Luque.

La Policía Nacional continúa con las labores de búsqueda para dar con el paradero de los otros dos implicados identificados en el crimen.