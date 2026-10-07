Alerta amarilla de Interpol por desaparición de niño en el Chaco: esto se sabe hasta ahora

Khael Valdez Dávalos, de 3 años, cumple cinco días desaparecido y actualmente, el foco preventivo y operacional abarca la cooperación transfronteriza y la intensificación de las tareas de campo. Ante la cercanía geográfica con países limítrofes, las autoridades policiales coordinan acciones para blindar los controles internacionales, asegurando que cualquier indicio fuera del territorio nacional sea detectado de forma inmediata por las fuerzas de seguridad de la región.

Las tareas sobre el terreno abarcan un despliegue por tierra, aire y agua en las inmediaciones de la propiedad donde fue visto por última vez. De acuerdo con información oficial difundida, la causa se encuentra bajo la conducción del agente fiscal Lucrecio Cabrera, quien dirige las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Interpol emite alerta amarilla para evitar el cruce fronterizo

Respecto a las acciones de alcance internacional, el departamento de Interpol de la Policía Nacional formalizó el pedido de carga de la notificación amarilla, la cual quedó plenamente operativa desde el 5 de octubre a través de la Secretaría General del organismo internacional.

El comisario Julio Maldonado, jefe de Interpol Paraguay, detalló el alcance preventivo de esta medida regional.

“A pedido del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, se realizó el pedido de la carga de la notificación amarilla, que fue publicada ya el día 5 de octubre. Eso significa que a partir de esa fecha, en los 196 países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, y a través de la Secretaría General, ya fue emitida esa alerta. Además, también realizamos y enviamos un radiomensaje a los países de Sudamérica”, precisó.

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En la misma línea, el jefe policial aclaró que la medida responde a un estricto protocolo de contención y no a la confirmación de que el niño haya abandonado el país.

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“Es a los efectos de alertar, ya sea al personal de la Policía Nacional de Paraguay y también a los otros países, con relación a que se está realizando la búsqueda y localización de este menor, ocurrida en territorio del departamento de Boquerón. En caso de que esta criatura pueda pasar el límite de la frontera de Paraguay a otro país, ya sea Bolivia, Argentina, Brasil y otros lugares, inmediatamente se aplica y se activa el protocolo”.

Operativo en San José de los Esteros

En la zona de San José de los Esteros, bajo jurisdicción de la Comisaría 12ª Virgen de Fátima, un informe procedimental confirma el despliegue de un equipo multidisciplinario.

Las tareas de campo integran a personal de Investigación de Delitos, efectivos de Crimen Organizado, la División de Seguridad Ciudadana de Filadelfia con soporte de drones, y guías del Departamento K-9 de la Agrupación Especializada con canes adiestrados.

Asimismo, bomberos voluntarios de Filadelfia integran equipos de buceo para inspeccionar los tajamares ubicados en los potreros de la propiedad.

También un contingente de 35 efectivos militares de las Fuerzas Armadas coordinan labores con personal de la Fuerza Aérea, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), jinetes civiles y trabajadores de la estancia “6 de Octubre”, a quienes ya se les tomó declaración informativa.

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Recuento del caso: todo lo que se sabe hasta ahora

Fecha y lugar de la desaparición : Khael fue visto por última vez el viernes 2 de octubre en la estancia “6 de Octubre”, ubicada a aproximadamente 80 kilómetros del núcleo urbano de San José de los Esteros, en el departamento de Boquerón.

Circunstancias iniciales : el menor habría salido en dirección al sector del gallinero del establecimiento en compañía de un perro y un cerdo pertenecientes al lugar. Días después, la perrita retornó sola al casco principal de la estancia, concentrando los rastrillajes en los densos montes circundantes.

Aprehensión de la madre : la madre de Khael fue aprehendida e incomunicada por orden fiscal tras incurrir en contradicciones en sus relatos y rehusarse a colaborar activamente con los investigadores en el lugar de los hechos.

Un hombre detenido: Walter Correa Pesoa, capataz del establecimiento y quien aparentemente mantenía una relación sentimental con la mujer, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público dentro del marco de las hipótesis que maneja la investigación.

El caso activó la Alerta Mafe a nivel nacional para la búsqueda urgente de personas desaparecidas, sumada a la notificación amarilla de Interpol.

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