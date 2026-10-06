Niño desaparecido en Boquerón: “La madre no se preocupa ni colabora”, dice encargado de la búsqueda

La búsqueda del pequeño Khael Valdez, de tan solo 3 años de edad, continúa a pesar de no tener avances significativos. El menor desapareció de la estancia “6 de Octubre” tras salir a buscar huevos a un gallinero cercano a la casa principal.

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Mientras la Policía avanza con las investigaciones tras la detención del capataz del establecimiento y las sospechas en torno al entorno familiar, un contingente de 50 efectivos militares y policiales peina la zona sin descanso.

En comunicación con ABC Cardinal, el general de brigada detalló la magnitud de las operaciones y la angustia que rodea al caso. Pese a que la geografía del Bajo Chaco suele asociarse a montes tupidos, el comandante aclaró las características del sitio del hecho. “El casco en sí de la estancia tiene alrededor algunas isletas, pero en sí es un campo abierto. Es un lugar de plantaciones; es imposible que no se pierdan en esos lugares, no es el Chaco cerrado como solemos decir”, explicó López.

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Para abarcar todo el perímetro de la zona, sobre todo en la parte cercana a la frontera con Argentina, las fuerzas de rescate implementaron tecnología avanzada de rastreo aéreo. “Nuestro dron tiene cámara térmica, es decir, uno puede ver movimiento de noche. Hicimos volar nuestro dron para ver si había movimiento nocturno y realizamos sobrevuelos en helicóptero a la mañana y a la tarde”, relató el general.

A pesar de eso, las inclemencias del tiempo complicaron las primeras jornadas: “Tuvimos dos días de lluvia que borraron las huellas y obstaculizaron el trabajo”, lamentó López.

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Respecto a las probabilidades de supervivencia de un niño de tan corta edad, el militar no ocultó su preocupación . “Gente que le conoce dice que no tendría esa capacidad de ir a elegir qué agua tomar. Yo tengo un nietito de 2 años y medio y no entiende nada todavía”, comparó.

Sospechas sobre la actitud de la madre

Consultado sobre la actitud de los familiares directos durante el operativo, el jefe militar secundó las observaciones de los investigadores sobre la conducta de la madre del pequeño, quien lo envió solo al gallinero). “La señora poco y nada se acerca a nosotros, no colabora en nada. Está con el teléfono y no se le nota signo alguno de preocupación”, afirmó el comandante.

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A pesar del complejo escenario y las sospechas que maneja la Policía Nacional, las fuerzas armadas sostienen la búsqueda con la expectativa de obtener novedades en las próximas horas. “Como padres y abuelos que somos todos aquí, estamos muy dolidos y consternados. Estamos 100% abocados a la búsqueda con la esperanza en Dios y en el Divino Niño para poder tener buenos resultados”, concluyó el general Víctor López.