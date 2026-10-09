Motochorros disparan a matar a un joven en San Antonio

El ataque, que inicialmente se investiga como un asalto, ocurrió ayer jueves, a las 19:30 aproximadamente, en la esquina de la calle Paso de Patria y la avenida San Jorge, en el barrio San Jorge de la ciudad de San Antonio, departamento Central.

La víctima fue identificada como Alejandro Matías Rolón Oliveira (21), quien fue atacada en las inmediaciones de su domicilio.

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Así fue el ataque en San Antonio

El joven estaba caminando cuando apareció una motocicleta con dos ocupantes. El que estaba como acompañante le disparó tres veces. Tiene heridas en la cabeza (de refilón), en el pecho y en los genitales.

Algunos vecinos vieron el ataque y pidieron auxilio para Alejandro. Rápidamente llegó a la escena una patrullera de la comisaría 63° de ese barrio, en la que lo llevaron al hospital, donde sigue internado hasta hoy viernes. Su estado sería delicado, según los datos obtenidos.

Aunque la primera hipótesis apunta a un asalto, también llama la atención la cantidad de disparos contra la víctima.

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De momento, la Policía no tiene aún detalles de lo robado, porque se prioriza la salud de la víctima. Cuando esté mejor, será entrevistado.

El caso fue comunicado a la fiscala de San Antonio, Soledad Quiñónez.

Agentes del Departamento de Investigaciones de Central también fueron convocados para atender este caso.